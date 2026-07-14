Рабьо: «У нас нет плана против Ламина Ямаля»

сегодня, 16:58

Полузащитник сборной Франции опроверг предположения о том, что в команде разрабатывают конкретный тактический план, чтобы нейтрализовать вингера испанцев в полуфинале ЧМ -2026.

У нас нет плана против Ламина Ямаля. Мы сосредоточены на сборной Испании, а не только на одном игроке. Знаем, что они опасны во всех аспектах. Он, атакующие игроки, их владение мячом, способность находить свободные зоны у штрафной и комбинационная игра. Нам нужно быть внимательными ко всему этому. Я не думаю, что необходимо сосредотачиваться исключительно на одном человеке. Ничто не гарантирует нам победу. Это решится на поле. Мы сосредоточены, будем очень хорошо готовиться к этому матчу и верим в тот путь, который прошли до настоящего момента. Нужно верить в себя, но всегда со смирением, которое отличало нас с самого начала турнира. Я надеюсь, что дойдём до финала, потому что это наша цель.

Также он не стал акцентировать внимание на своих предыдущих высказываниях о Ямале. На Евро-2024 Рабьо критически отозвался об испанском футболисте, заявив, что тот «должен сделать гораздо больше», если хочет играть в финале. Ламин тогда ответил: «Двигайся молча, говори только когда придёт время сказать шах и мат».