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Рабьо: «У нас нет плана против Ламина Ямаля»

сегодня, 16:58
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб ИспанияИспания22:00 Не начался

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо опроверг предположения о том, что в команде разрабатывают конкретный тактический план, чтобы нейтрализовать вингера испанцев Ламина Ямаля в полуфинале ЧМ-2026.

У нас нет плана против Ламина Ямаля. Мы сосредоточены на сборной Испании, а не только на одном игроке. Знаем, что они опасны во всех аспектах. Он, атакующие игроки, их владение мячом, способность находить свободные зоны у штрафной и комбинационная игра. Нам нужно быть внимательными ко всему этому. Я не думаю, что необходимо сосредотачиваться исключительно на одном человеке.

Ничто не гарантирует нам победу. Это решится на поле. Мы сосредоточены, будем очень хорошо готовиться к этому матчу и верим в тот путь, который прошли до настоящего момента. Нужно верить в себя, но всегда со смирением, которое отличало нас с самого начала турнира. Я надеюсь, что дойдём до финала, потому что это наша цель.

Также он не стал акцентировать внимание на своих предыдущих высказываниях о Ямале. На Евро-2024 Рабьо критически отозвался об испанском футболисте, заявив, что тот «должен сделать гораздо больше», если хочет играть в финале. Ламин тогда ответил: «Двигайся молча, говори только когда придёт время сказать шах и мат».

Точно не помню эти комментарии. Но если я их и говорил, то потому что так думал в то время.

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Все комментарии
Groboyd
Groboyd ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 18:04
Ойарсабль не может сам себе создавать моменты для голов. Ты даже этого понять не можешь. Надо сдержать игроков которые делают на него пасы. Он только с пары метром может расстреливать ворота, как и португал.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:49
Рабьо прав!! На Ямала можно не обращать внеманее. От него толку нет в сборной Испании. Надо закрыть Оярсабаля он у них самый опасный кто может забить гол. Если отрезать его от меча то Испания не забьет, будут тупо перекатывать мяч не зная кому дать.
Гость
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