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«Спартак» объявил о трансфере Виктора Парады

сегодня, 17:11

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе защитника «Алавеса» Виктора Парады.

Контракт с футболистом подписан до 30 июня 2030 года. За «красно-белых» испанец будет выступать под 33-м номером.

«Спартак» объявил о трансфере Виктора Парады

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 18:17
А Яша говорил у Спартака с обороной всё отлично- Ву, Денисов, Джику. Зачем же тогда Парада?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:55, ред.
Аааа, ну на позицию Рябчука да, нужен был игрок, жалко паспорта на нашли. Номер взял мессии. Может принесёт в Спартак немного духовного. Ментальность команды давно в упадке капиталистическом. Хотя с таким руководством могут легко и на крест повесить, Медину помню как распяли когда было удобно.
Гость
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