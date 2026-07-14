Барриос может бесплатно покинуть «Зенит»

сегодня, 17:28

Полузащитник может уйти из «Зенита».

Переговоры между сторонами по новому контракту приостановлены. Колумбиец готов сократить зарплату до трёх млн евро за сезон, однако «сине-бело-голубых» не устраивает такой сценарий. «Зенит» хотел бы видеть на позиции Барриоса молодого россиянина с меньшим окладом в будущем.