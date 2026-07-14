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Барриос может бесплатно покинуть «Зенит»

сегодня, 17:28

Полузащитник Вильмар Барриос может уйти из «Зенита».

Переговоры между сторонами по новому контракту приостановлены. Колумбиец готов сократить зарплату до трёх млн евро за сезон, однако «сине-бело-голубых» не устраивает такой сценарий. «Зенит» хотел бы видеть на позиции Барриоса молодого россиянина с меньшим окладом в будущем.

Контракт Барриоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года, поэтому после сезона-2026/27 он может покинуть клуб бесплатно. При этом сейчас Барриос зарабатывает больше всех в РПЛ.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:15
и просто счастливых людей ...

И кого Семак осчастливил , не Ямаля ли , или Холанда ? )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:05
Это просто бравые парни так дорого выглядят....
По факту берут не дорого...это уже тут...Семак волшебник превращает их в многократных чемпионов..игроков сборных...и просто счастливых людей...
ildar_3871
ildar_3871 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:55, ред.
Ой не смеши , зенит дешевле чем за 30 никого не покупает ) Почему ? Так не идут в зенит , в Россию приезжают , потом зенит перекупает )

P. S. У вас даже тренер покупной )
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 17:53
Готов на три, а сколько сейчас зарабатывает, если больше всех, то сколько? Выясняется, что Зенит готовь с ним расстаться сейчас и взять молодого, но с меньшей зарплатой. Экономисты, лучшие ученики Миллера.
На 01.01.26 г. чистый долг Газпрома - 6 104,5 млрд рублей.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 17:51, ред.
15 млн...и ни шиллингом больше...
01.02.2019
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:42
За сколько его купили , миллионов за 40 ?)
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