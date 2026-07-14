Барриос может бесплатно покинуть «Зенит»

Полузащитник Вильмар Барриос может уйти из «Зенита».
Переговоры между сторонами по новому контракту приостановлены. Колумбиец готов сократить зарплату до трёх млн евро за сезон, однако «сине-бело-голубых» не устраивает такой сценарий. «Зенит» хотел бы видеть на позиции Барриоса молодого россиянина с меньшим окладом в будущем.
Контракт Барриоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года, поэтому после сезона-2026/27 он может покинуть клуб бесплатно. При этом сейчас Барриос зарабатывает больше всех в РПЛ.
И кого Семак осчастливил , не Ямаля ли , или Холанда ? )
По факту берут не дорого...это уже тут...Семак волшебник превращает их в многократных чемпионов..игроков сборных...и просто счастливых людей...
P. S. У вас даже тренер покупной )
На 01.01.26 г. чистый долг Газпрома - 6 104,5 млрд рублей.
01.02.2019