Виктор Парада обратился к болельщикам после перехода в «Спартак»

Новичок «Спартака» обратился к болельщикам московского клуба.

Привет, болельщики! Счастлив быть здесь! С нетерпением жду начала работы с командой, чтобы помочь добиться успеха великому клубу. Спасибо большое! Увидимся совсем скоро!