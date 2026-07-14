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Виктор Парада обратился к болельщикам после перехода в «Спартак»

сегодня, 18:11

Новичок «Спартака» Виктор Парада обратился к болельщикам московского клуба.

Привет, болельщики! Счастлив быть здесь! С нетерпением жду начала работы с командой, чтобы помочь добиться успеха великому клубу. Спасибо большое! Увидимся совсем скоро!

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