Круговой посоветовал Кисляку не переходить в «Зенит»

Защитник ЦСКА ответил на вопрос, рекомендовал бы он полузащитнику перейти в «Зенит».

Нет, у него немного другие цели — он все сам прекрасно понимает. Матвея все устраивает в ЦСКА , зачем ему куда-то переходить внутри России? Он может спокойно уехать из ЦСКА в Европу.