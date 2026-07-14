Круговой посоветовал Кисляку не переходить в «Зенит»

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос, рекомендовал бы он полузащитнику Матвею Кисляку перейти в «Зенит».
Нет, у него немного другие цели — он все сам прекрасно понимает. Матвея все устраивает в ЦСКА, зачем ему куда-то переходить внутри России? Он может спокойно уехать из ЦСКА в Европу.
То, что Кисляк обратит на себя внимание, не удивляет. Парень растет, прогрессирует, не стоит на месте, играет в очень зрелый футбол, и что немало важно- очень стабилен и практически полноценный сезон проводит без игровых ям, и спадов. Физически готов отлично, и немало важный фактор- парень дисциплинированный в игре, не позволяет себе расслаблений... Хорош в выборе позиции, в отборе, может при случае и атаку поддержать. Другими словами- настоящий универсал.
Но в Зенит, ему точно не нужно, тем более, пока там Вендел, у Матвея шансов мало.