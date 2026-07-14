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«Рубин» объявил о продлении контракта с полузащитником Кузнецовым

сегодня, 19:44

Пресс-служба «Рубина» объявила о продлении контракта с полузащитником Даниилом Кузнецовым.

Новое соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2029 года. Хавбек выступает за казанский клуб с 2022 года.

«Рубин» объявил о продлении контракта с полузащитником Кузнецовым

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