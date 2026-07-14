Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

«Спартак» представил домашний и гостевой комплекты формы на новый сезон

сегодня, 20:09

Пресс-служба «Спартака» показала домашний и гостевой комплекты формы на новый сезон.

Каждый из нас знает, что такое «Спартак». Это наша история. Наши яркие победы. Наши горькие поражения. Наши поколения болельщиков, которые несут любовь к клубу сквозь годы. Наш стадион, который видел и радость, и слезы. И все это сплетено в линиях нашего ромба.

Ромб — это не просто знак. Это дом. Это принадлежность. Это то, что объединяет всех, кто однажды выбрал красно-белые цвета.

Форма сезона-2026/27 посвящена самому сакральному символу «Спартака». В этом сезоне в нем еще больше силы и энергии. Где ромб — там «Cпартак». Где «Cпартак» — там мы.

«Спартак» представил домашний и гостевой комплекты формы на новый сезон

«Спартак» представил домашний и гостевой комплекты формы на новый сезон

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Зенит» представил форму на новый сезон
Сегодня, 14:37 Фото
ОфициальноФИФА показала мяч для полуфиналов и финала ЧМ-2026
06 июля Фото
Официально«Барселона» показала домашнюю форму на новый сезон
30 июня Фото
Барко сделал татуировку в честь победы «Спартака» в Кубке России
24 июня Фото
ОфициальноРПЛ показала мяч на сезон-2026/27
23 июня Фото
Официально«Реал» презентовал домашнюю форму на сезон-2026/2027
03 июня Фото
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 21:04
Красные футболки с белой поперечной полосой, мне, как-то привычней. Сразу вспоминается Триумфальный спартаковский сезон-1979!!! Именно в такой форме спартачи и провели большую часть сезона. Незабываемый сезон, состав и игра!!!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 