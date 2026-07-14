В «Локомотиве» заявили, что предложений от ПСЖ по Батракову нет

Председатель совета директоров Юрий Нагорных ответил на вопрос, есть ли у «железнодорожников» предложения от ПСЖ по трансферу полузащитника Алексея Батракова.
Мы объявим, когда будет официальное предложение. Мы никогда ничего не держим в секрете.
Мы объявим, когда будет официальное предложение. Мы никогда ничего не держим в секрете.
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