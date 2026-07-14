«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Юри Тилеманса

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о трансфере полузащитника «Астон Виллы» Юри Тилеманса.
Сумма трансфера составила 41 млн евро. Контракт с бельгийцем подписан до лета 2031 года.
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ну что. добро пожаловать, Юри!