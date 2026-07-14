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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Юри Тилеманса

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:26
Хороший трансфер 👍🏽 должен заиграть
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:03
когда тебя зовет Манчестер Юнайтед
ты не колеблешься ни секунды...
ну что. добро пожаловать, Юри!
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