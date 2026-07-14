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Тимощук оценил вероятность перехода Тюкавина в «Зенит»

сегодня, 21:35

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал слухи об интересе «сине-бело-голубых» к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

Думаю, таких нападающих много в РПЛ, которые Сергею Богдановичу могут быть симпатичны. В свете ужесточения лимита на легионеров и качества игроков, Тюкавин показывает последние несколько сезонов стабильно хорошую игру. Естественно, многие клубы хотели бы видеть его у себя в команде. На данном этапе это только слухи. Тюкавин может усилить любую команду в РПЛ.

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Capral
Capral
сегодня в 21:53
Пока что, Тюкавиным интересуется только Зенит. От других команд РПЛ- ничего подобного не замечал...
w543qnh86936
w543qnh86936
сегодня в 21:40
Красиво тезка отговорился.... время есть.... будем посмотреть.
Гость
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