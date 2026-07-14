Тимощук оценил вероятность перехода Тюкавина в «Зенит»

Помощник главного тренера «Зенита» прокомментировал слухи об интересе «сине-бело-голубых» к нападающему «Динамо» .

Думаю, таких нападающих много в РПЛ , которые Сергею Богдановичу могут быть симпатичны. В свете ужесточения лимита на легионеров и качества игроков, Тюкавин показывает последние несколько сезонов стабильно хорошую игру. Естественно, многие клубы хотели бы видеть его у себя в команде. На данном этапе это только слухи. Тюкавин может усилить любую команду в РПЛ .