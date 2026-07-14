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«Спартаку» не интересен вариант с подписанием Головина

сегодня, 22:15

Полузащитник «Монако» Александр Головин не перейдёт в «Спартак».

Несмотря на слухи в СМИ, услуги хавбека не предлагали московскому клубу. Также «красно-белые» собираются усиливать другие позиции, а не центр полузащиты.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:54
В центр полузащиты и те что есть игроки не помещаются, куда нам ещё Головина, Пруцева вон вернули девать некуда.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:37
Нападающий нужен ...забивной нападающий ...
Гость
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