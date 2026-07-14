Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Игдисамов отказался комментировать слухи о подписании нового вратаря

сегодня, 22:26

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал слухи о том, что московский клуб намерен подписать нового вратаря.

Слухи не комментирую. Нужно ли усиление во вратарскую линию? Нечего сказать, Тороп спокойно играет.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Спартаку» не интересен вариант с подписанием Головина
Сегодня, 22:15
Рифат Жемалетдинов останется в РПЛ
Сегодня, 21:43
В «Локомотиве» заявили, что предложений от ПСЖ по Батракову нет
Сегодня, 20:22
Агент Барриоса не исключил, что полузащитник может покинуть «Зенит»
Сегодня, 19:10
Круговой посоветовал Кисляку не переходить в «Зенит»
Сегодня, 18:35
СлухиБарриос может бесплатно покинуть «Зенит»
Сегодня, 17:28
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 