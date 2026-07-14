Игдисамов отказался комментировать слухи о подписании нового вратаря

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал слухи о том, что московский клуб намерен подписать нового вратаря.
Слухи не комментирую. Нужно ли усиление во вратарскую линию? Нечего сказать, Тороп спокойно играет.
Слухи не комментирую. Нужно ли усиление во вратарскую линию? Нечего сказать, Тороп спокойно играет.
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