Испания обыграла Францию и стала первым финалистом чемпионата мира

Испания обыграла Францию (2:0) в полуфинале чемпионата мира.
На 22-й минуте нападающий Микель Ойарсабаль вывел Испанию вперёд, реализовав пенальти. На 58-й минуте Педро Порро удвоил преимущество испанцев.
Испания вышла в финал чемпионата мира во второй раз в своей истории. До этого испанцы выходили в финал ЧМ-2010, где стали чемпионами мира.
По поводу Франции. Дешам... Тактика. Три года подряд Франция проигрывает Испании в полуфиналах крупных турниров. Дешам, ты не можешь раскусить тактику испанцев и найти противоядие?
Главное. Никто не думал, почему Франция проиграла финал ЧМ-2022 Аргентине? И почему она проигрывает испанцам? А вот почему. Полузащита!!! Кто был у французов в середине поля в 2016 и 2018 году? Мастера борьбы за мяч и распасовки - Пайет, Канте, Матюиди, Погба, Сиссоко. Кто в середине поля в 2022 году? Рабьо и Гризман. Кто сейчас? Рабьо и Чуамени. Игроки хорошие, но двоих мало и они недостаточно цепкие, они не обеспечивают контроль мяча. Такой полузащиты достаточно для побед над Швецией или Марокко, но против Испании или Аргентины такая полузащита не тянет.
А у Испании подбешивает Родри. Наверно парень нормальный, но его вечная расслабленная пижонская ухмылка...
Если в 1-м тайме, у французов получалось относительно остро атаковать флангами, где был хорош в подыгрыше Кунде, то во 2-м тайме и этого не стало, а прорваться по центру у французов не хватало тренерской мысли... Барколя, как обычно тупой бегyнок, и не случайно в ПСЖ ,он проиграл конкуренцию на фланге грузину. Выход Дуэ ничего не изменил, только добавил индивидуальной игры, кoторой и без того злоупотребляли французы, в частности Олисе и Дембеле...
Сама игра из разряда тех, кому больше повезет. В данном случае больше повезло испанцам- в виде глупейшего пенальти, после чего, у Франции игра окончательно расклеилась. У Франции много лишнего академичного футбола. Мбаппе, только во 2-м тайме напомнил о себе, в большей степени грубостью. Испанцы сыграли не ярко, провели не выдающийся матч, но сыграли по тренерскому сценарию и по счету, с чем я команду и поздравляю!!!
Было бы прикольно увидеть продолжение финала Евро-24 Англия-Испания...
испанцы 3 раза ускорившись за матч заставили французов дважды ошибиться.
а сами не ошиблись. играли по счету.
поразительно в начале - про то, как де ла фуенте просто раздел дешама. казалось бы такой опыт, такая грамотно выстроенная игра, включая замены, аритмию, использование слабостей противника весь турнир.
а поди ж ты. тут вам не пепка с 5ю составами стоимостью в 100500 триллионов, где все пять кроме тити-каки ниче предложить не могут. тут действительно великолепный тренер.
даже не знаю за кого теперь болеть. не люблю испанцев, но "правая" сетка - мусор на мусоре и мусором погоняет. будем посмотреть