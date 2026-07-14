Испания обыграла Францию и стала первым финалистом чемпионата мира

вчера, 23:59

Испания обыграла Францию (2:0) в полуфинале чемпионата мира.

На 22-й минуте нападающий Микель Ойарсабаль вывел Испанию вперёд, реализовав пенальти. На 58-й минуте Педро Порро удвоил преимущество испанцев.