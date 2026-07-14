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Испания обыграла Францию и стала первым финалистом чемпионата мира

вчера, 23:59
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция0 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗавершен

Испания обыграла Францию (2:0) в полуфинале чемпионата мира.

На 22-й минуте нападающий Микель Ойарсабаль вывел Испанию вперёд, реализовав пенальти. На 58-й минуте Педро Порро удвоил преимущество испанцев.

Испания вышла в финал чемпионата мира во второй раз в своей истории. До этого испанцы выходили в финал ЧМ-2010, где стали чемпионами мира.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер B/R Football
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Все комментарии
UncleZack
UncleZack
сегодня в 00:34
У Аргентины не будет шансов в финале,пусть туда выйдет Англия.
Nifan
Nifan
сегодня в 00:33
А Франция вообще на поле выходила? Ужасно беззубая игра. И так много вопросов по тренерским решениям у лягух. Одна замена Люки Диня чего стоит(она просилась намного раньше чем состоялась)...Про Дембеле который просто не попал в игру вообще молчу.
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:32
А я не надеюсь)))
Вася барселонский
Вася барселонский ответ Aleks Captain (раскрыть)
сегодня в 00:30, ред.
Какое отношение к Испании имеет Аргентина и тем более гном? Красную Фурию с победой!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:30
Я думаю прикольно будет посмотреть матч за 3-е место между Мбаппе и Беллингемом)))

Испания - Аргентина будет битва, но латиносам нужно выбить англичан. Надеюсь у них всё получится!)
Lobo77
Lobo77
сегодня в 00:30
Месье дешапмп - браво! Так тонко разработать тактический план на игру что у Франции не получалось вообще ничего (как будто игроки разучились играть, интересно точност передач у них хлтя бы 50 % достагала?) и внушить такую колоссальную уверенность игракам (они боялись похоже вообще принимать любое решение с мячем) - это надо быть гением, каковым Дидье безусловно является.
Доменек и то проиграл меньше.
Я вообще не понимаю что было в России, ккак трехцветным удалось обыграть Бельгию в полуфинале и не влететь Хорватам???
Вобщем лично от меня - ДЕШМАНп - ПНХ!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:26
Если завтра Аргентина проходит Англию, то их встреча неизбежна
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 00:25
Когда петуху отрубывают голову, он ещё некоторое время бегает без головы. Сегодня, "африкано-французскому петуху", когда во втором тайме "отрубили" окончательно голову, он ещё подёргал лапами и сдох. Испанцы очистили перья, зажарили и съели его. Испания, приятного аппетита!!!
баск
баск
сегодня в 00:23, ред.
Фурия отработала максимально убедительно и получила заслуженную победу.
А французы удивили беззубостью, при их-то атаке..

Много контролируя мяч, испанцы плели себе и плели свои поиски проколов
соперника в его защитных рядах, что завершилось хрестоматийным вторым голом.
И только в районе 65' испанцы стали понемногу проигрывать подборы и уступать
в движении.

Если до своего второго гола они отлично держали мяч, то в этот момент отдали
его, будто французы это некие пассажиры, которым можно позволить порезвиться.
У испанцев начал проседать правый фланг обороны, оттуда наметились угрозы..

Впрочем, отдыхали испанцы недолго, минут 10, которые стали единственным для
французов шансом.
Но использован этот шанс не был, Черепашка оказался не в ударе и не стал тем
человеком, кто мог что-либо изменить. Под стать ему отыграл и Дембеле..

А фурия отодвинула от своей штрафной игру, немного даже, и вполне успешно,
подсушивая её, и мощная на турнире своей атакой сборная Франции расписалась
в своей беспомощности.

Не впервые обратил на себя внимание своей слабой игрой Ямаль, но сегодняшняя
фурия и без него хороша. Может он хоть 19 числа блеснёт? Ведь там как никогда многое будет зависеть от вклада каждого..

Фурию с финалом..)
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 00:15
Испания на конспектах Месси/Аргентины влетела в финал! Поздравляем! Настроение Супер!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:15, ред.
К победителям нет вопросов. К проигравшим тоже, - они своими мучениями предвосхитили все ответы. И да. Если Маур хочет из Реала сделать таки машину на колесах, то Чуиваку надо отправлять куда-нибудь подальше, - на плантации, к суровому феодалу...
У Испании лучшие Кукурелья, Руис и Ольмо. Первые двое заморозили Мбаппе и Барколя, а третий крутил/вертел в центре, отобрав компас у Рабьо и Ко, поэтому то за 90 минут франки не создали ни одной осмысленной атаки. О её продуктивности так и вовсе речь не шла.
Крайние (Сабаль и Яма) были хороши: нагнетали, обостряли, разрывали.
Вся Фурия смотрелась очень гармонично и спокойно, играя в темпе чуть выше среднего, но при этом безошибочно. Складывалось порой ощущение, что для Испании это был какой то вечер выпускников, а не экзамен в ВУЗ.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 00:14
Полная доминация по игре на протяжении всего матча от сборной Испании. У испанцев сильнейшая оборона на турнире. Французы не нашли способа ее вскрыть. О чем тут можно говорить если за 75 минут они даже ни разу не ударили в створ. Всю хваленую французскую атаку схавали сегодня. Мбаппе, Олисе, Дембеле остались на голодном пайке. Браво Испания! Продемонстрировали очень убедительный и чемпионский футбол. Контролировали игру от начала до конца.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:14
У французов по первому тайму одним из лучших был Рабьо, которого благополучно заменили во втором тайме)
Дембеле выпал во втором тайме , но очнулся под конец и кажись первый удар в створ ворот Испании пробил
Мбампе закрыли полностью
Испания показала отличную командную игру, а как они перекатывали без напряга мяч, так это вообще сказка
По мне особо стоит выделить в первую очередь Родри , далее Кукурелью и Ольмо. Ну и конечно Симона, который при всех его косяках сегодня выходил из ворот когда очень нужно было.
Но каков Родри , съел центр поля
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:13
Сорная Франции дошла до своего Ватерлоо. А ежели серьезнее, то конечно с учетом афиши хотелось бы какого-то яркого феерического зрелища, но все же это полуфинал ЧМ, и результат во главе угла, а как уж он достигнут и при какой игре, как говорится, дело третье. Блеклый матч от сборной Франции, сколько бы не говорили про самую грозную атакующую линию, но сегодня не получалось ничего. По сути ни одного опасного момента не создали. А вот испанцы смотрелись очень уверено, и пусть тоже россыпи голевых моментов не имели, но двушку отгрузили и шагнули в финал. Как=то так с моей колокольни.
Bombon
Bombon
сегодня в 00:12
Такое деклассирование в полуфинале ЧМ несмотря на счет за последних лет 20 было разве что в матче Германия - Бразилия. Причем испанцы играли с запасом и могли добавить в любой момент. Кто бы не вышел в финал против Испании будет очень тежело
altin
altin
сегодня в 00:12
поразительно. что создали испанцы в атаке? ничего. что создали франузы в атаке? ничего.
испанцы 3 раза ускорившись за матч заставили французов дважды ошибиться.
а сами не ошиблись. играли по счету.
поразительно в начале - про то, как де ла фуенте просто раздел дешама. казалось бы такой опыт, такая грамотно выстроенная игра, включая замены, аритмию, использование слабостей противника весь турнир.
а поди ж ты. тут вам не пепка с 5ю составами стоимостью в 100500 триллионов, где все пять кроме тити-каки ниче предложить не могут. тут действительно великолепный тренер.
даже не знаю за кого теперь болеть. не люблю испанцев, но "правая" сетка - мусор на мусоре и мусором погоняет. будем посмотреть
youtomee
youtomee ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 00:12
"Франция, которая должна была выносить Испанию в пух и прах" - это кто такое говорил?
Capral
Capral
сегодня в 00:11, ред.
Франция- команда звёзд, но не команда звезда. За время работы Дешама, команда не росла и не развивалась. Неоднократно писал еще до игры, что тревожно на душе за Францию и оказался прав. Если по игре, то средний футбол от обеих команд. Не хочу кривить душой и нахваливать Испанию. Ничего особенного эта команда не показала, кроме двух интересных комбинаций, одна из которых закончилась голом, после позиционной атаки и позиционной ошибки Упомекано.

Если в 1-м тайме, у французов получалось относительно остро атаковать флангами, где был хорош в подыгрыше Кунде, то во 2-м тайме и этого не стало, а прорваться по центру у французов не хватало тренерской мысли... Барколя, как обычно тупой бегyнок, и не случайно в ПСЖ ,он проиграл конкуренцию на фланге грузину. Выход Дуэ ничего не изменил, только добавил индивидуальной игры, кoторой и без того злоупотребляли французы, в частности Олисе и Дембеле...

Сама игра из разряда тех, кому больше повезет. В данном случае больше повезло испанцам- в виде глупейшего пенальти, после чего, у Франции игра окончательно расклеилась. У Франции много лишнего академичного футбола. Мбаппе, только во 2-м тайме напомнил о себе, в большей степени грубостью. Испанцы сыграли не ярко, провели не выдающийся матч, но сыграли по тренерскому сценарию и по счету, с чем я команду и поздравляю!!!

Было бы прикольно увидеть продолжение финала Евро-24 Англия-Испания...
KAY_717
KAY_717
сегодня в 00:10
Как не печально сборная звезд это ещё не звездная сборная....
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 00:10
Вот о чем я вчера и еще раньше говорил. О том, что испанцы отлично знают манеру игры и Мбаппе, и Дембеле, и других игроков играющих в испанских командах. Мбаппе и Дембеле прикрыли наглухо, не давая им свободы передвижения. Они не любят плотной игры. В результате сдулись французы. Испанию с победой!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:10
с победой. Красная фурия!!!
с восхищением смотрел на этот идеальный испанский шторм над французским круизным лайнером с звездными пассажирами.
игра Испании удалась на все 100.
вратарь непробиваемый.
центр поля монументальный! Родри снова сверкает.
невезучий Ферран стабилен.
Ямаль все еще холост.
Испания заслуженно в финале, и надеюсь, завтра Аргентина выиграет.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Джохар Ву (раскрыть)
сегодня в 00:10
Лучшая справа идёт, Аргентина действующий чемпион. Надеюсь на продолжение Финалиссимы в финале ЧМ.
y-ago
y-ago
сегодня в 00:09, ред.
Прискорбно... Но факт остается фактом: победа Испании была абсолютной. Прежде всего — тренерской. Испанцы полностью переиграли Францию тактически, лишив ее главных козырей. Французская сборная выглядела растерянной, безыдейной и удивительно пассивной. Вместо того чтобы навязать свою игру, французы весь матч подстраивались под соперника, проигрывая практически каждый тактический эпизод. Их атака оказалась отрезанной, полузащита проиграла центр поля, а оборона регулярно допускала позиционные ошибки. Испания же выглядела командой, где каждый игрок понимал свою роль и общий замысел тренера. Это была победа не только в счете, но и в футбольной мысли, с этим я и поздравляю всех почитателей испанской сборной.
Un_De
Un_De ответ va8wprbpar2u (раскрыть)
сегодня в 00:09
орнул с РПЛ
Haizenberg
Haizenberg
сегодня в 00:08
Завтра еще, дай Бог, Аргентина выйдет в финал, и тогда Шиша с Клоуном исчезнут также, как Рон на своем джете.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 00:07
    Вот вам и хваленная Франция, которая должна была выносить Испанию в пух и прах…
    Рад за испанцев. Изначально говорил, что, скорее всего, они заберут трофей в этом году.
    CSKA2012
    CSKA2012
    сегодня в 00:07, ред.
    После ухода Рабьо у французов вообще центр поля пропал,а испанцы виртуозы полузащиты, Канте не играет по просьбе Мбаппе? У французов набор игроков, а не команда, они играют не за команду, не за страну, а за деньги.
    Мessi 10
    Мessi 10
    сегодня в 00:07
    Испания красавцы, задушили французов, не позволив создать ни одного опасного момента. Да и вообще смотрелись более организованно, сводя все усилия соперника на нет.
    Чувствовалось, что Франция вышла с ощущением собственного превосходства, но уже в первой половине тайма их спустили с небес на землю. Браво Испания!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 00:07
    Красная фурия просто не заметила французов, победа на классе!)
    Я не помню ни одного момента у трехцветных, были потуги и все.
    Честно говоря, после невнятного начала Испании на этом мундиале, я в них не особо верил, но они прибавляли с каждым матчем и заслуженно вышли в финал, с чем я их поздравляю 🥳 спустя 16 лет, они снова претендуют на кубок мира! Как же быстро время пролетело)
    Желаю им удачи! Надеюсь они не упустят этот шанс, это поколение заслуживает похвалы)
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 00:07
    Сейчас "Диктатор" вызовет свою расстрельную команду тренера отведут в расстрельную комнату поставят к стенке, ему зададут вопрос хочет он уйти с позором или с честью, тот ответит второе ему расстрельная команда распил 5 точки сделает мясом и будет изгнан, Зидан Здравствуй!!!
    Гость
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