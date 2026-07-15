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Де ла Фуэнте о победе над Францией: «Игроки сделали сложное простым»

сегодня, 08:56
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция0 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗавершен

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Францией (2:0) и выход в финал ЧМ-2026.

Сложно передать словами то, что мы чувствуем, — это огромная радость. У нас выдающаяся команда, но впереди остаётся ещё один шаг. Напряжение растёт, ведь участие в финале — это большая ответственность и одновременно привилегия. Мы должны подойти к нему максимально серьёзно.

В раздевалке мы говорили, что нам предстоит встретиться с одной из сильнейших сборных мира, за которую выступают футболисты высочайшего уровня. Но Франция играла против лучшей команды мира. Игроки сделали так, чтобы сложное казалось простым.

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Scorp689
Scorp689
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Испанцы однозначно лучшие...
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