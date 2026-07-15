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Родри раскритиковал судей за фолы против Ямаля

сегодня, 09:43
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция0 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗавершен

Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал победу над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026 и обратил внимание на нарушения против Ламина Ямаля.

Я очень рад и горжусь своей командой и своей страной. Мы сделали ещё один шаг. Теперь важно отдохнуть и как следует восстановиться, потому что впереди самый важный матч в нашей жизни. Нам нужно было сдержать соперника и навязать свою игру. Команда провела великолепный матч, особенно в действиях без мяча. Футболисты, вышедшие на замену, тоже проявили себя замечательно.

Мы сталкиваемся с этим уже в третьем матче подряд. Речь идёт о 10–15 нарушениях, которые арбитры оставляют без внимания. Когда судьи не фиксируют такие фолы, защитники продолжают действовать в том же духе. Сегодня это было особенно заметно. Но даже в таких условиях Ламин провёл великолепный матч.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:28
Ну пинка он получил правильно, это маленький симулянт.
А ты сам то не забыл как в волейбол играл?
d4857e5ehjk3
d4857e5ehjk3
сегодня в 10:05
Не удивлюсь,если матч Англия-Аргентина будут судить коррумпированнык Французы!!!
qzgw6v3bj3zv
qzgw6v3bj3zv
сегодня в 09:53
На этом ЧМ вообще странное судейство.... думаю что еще много будет споров по этому вопросу.
uaqqvnmpru4m
uaqqvnmpru4m
сегодня в 09:47
Ну нельзя после победы судей критиковать. Аукнется.
Гость
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