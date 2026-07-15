Родри раскритиковал судей за фолы против Ямаля

Полузащитник сборной Испании прокомментировал победу над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ -2026 и обратил внимание на нарушения против .

Я очень рад и горжусь своей командой и своей страной. Мы сделали ещё один шаг. Теперь важно отдохнуть и как следует восстановиться, потому что впереди самый важный матч в нашей жизни. Нам нужно было сдержать соперника и навязать свою игру. Команда провела великолепный матч, особенно в действиях без мяча. Футболисты, вышедшие на замену, тоже проявили себя замечательно.

Мы сталкиваемся с этим уже в третьем матче подряд. Речь идёт о 10–15 нарушениях, которые арбитры оставляют без внимания. Когда судьи не фиксируют такие фолы, защитники продолжают действовать в том же духе. Сегодня это было особенно заметно. Но даже в таких условиях Ламин провёл великолепный матч.