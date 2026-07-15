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Юран заявил, что выведет «Урал» в РПЛ

сегодня, 12:04
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоЗавершен

Главный тренер «Урала» Сергей Юран заявил, что выведет команду в РПЛ по итогам текущего сезона. Специалист сделал это заявление после поражения от «Торпедо» (0:1) в первом туре Первой лиги.

Хотел бы извиниться перед болельщиками. Старт получился смазанным, что касается результата, неудачно провели игру. Счет на табло. К сожалению, такие моменты случаются. Не ожидал увидеть столько болельщиков в понедельник, в рабочий день. Я сказал на пресс‑конференции, я задачу решу. Команда будет в РПЛ. Я доволен работой на сборах. Мы немного опаздываем с комплектацией. Мы доберем точечно игроков, которые усилят нас. Команда готова решать задачу. Мало где есть такие условия. Это третий город в стране, в «лучшей лиге мира» этой команде делать нечего. Мы должны быть в РПЛ. Обещаю, что подводить болельщиков не будем, знаю, они ждут побед и результата.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:20
Юран врать не будет !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:12
Посмотрим ,что из этого выйдет.
Гость
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