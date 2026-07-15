Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Тимощук допустил уход Луиса Энрике из «Зенита»

сегодня, 12:41

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о возможном переходе Луиса Энрике в другой чемпионат.

Во-первых, Энрике сыграл только в одном матче на чемпионате мира. Во-вторых, у нас команда всегда открыта к предложениям. В руководстве и тренерском штабе управляют люди, отдавшие много лет футболу. У нас каждый понимает настроение или отношение игрока. Мы всегда готовы идти навстречу тем желаниям, которые есть у игроков. В пример можно привести Малкома и Клаудиньо. Клуб всегда старается найти решение, которое устроит две стороны. Когда я был игроком и ко мне кто-то обращался, то всегда отвечал, что первичны интересы клуба. Любой игрок, который захочет попробовать свои силы в другом чемпионате, найдёт понимание в лице руководства.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Зенит» изучает трансфер хавбека «Сан-Паулу»
Сегодня, 09:56
Игдисамов отказался комментировать слухи о подписании нового вратаря
Вчера, 22:26
Слухи«Спартаку» не интересен вариант с подписанием Головина
Вчера, 22:15
Рифат Жемалетдинов останется в РПЛ
Вчера, 21:43
В «Локомотиве» заявили, что предложений от ПСЖ по Батракову нет
Вчера, 20:22
Агент Барриоса не исключил, что полузащитник может покинуть «Зенит»
Вчера, 19:10
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 