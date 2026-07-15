Тимощук допустил уход Луиса Энрике из «Зенита»

Помощник главного тренера «Зенита» высказался о возможном переходе в другой чемпионат.

Во-первых, Энрике сыграл только в одном матче на чемпионате мира. Во-вторых, у нас команда всегда открыта к предложениям. В руководстве и тренерском штабе управляют люди, отдавшие много лет футболу. У нас каждый понимает настроение или отношение игрока. Мы всегда готовы идти навстречу тем желаниям, которые есть у игроков. В пример можно привести Малкома и Клаудиньо. Клуб всегда старается найти решение, которое устроит две стороны. Когда я был игроком и ко мне кто-то обращался, то всегда отвечал, что первичны интересы клуба. Любой игрок, который захочет попробовать свои силы в другом чемпионате, найдёт понимание в лице руководства.