«Реал» отказался продать Каррераса в «Челси» за 25 млн евро

«Челси» предложил «Реалу» 25 млн евро за левого защитника Альваро Каррераса.
Мадридский клуб отклонил предложение и оценивает 23-летнего футболиста минимум в 50 млн евро.
По данным источника, главный тренер лондонцев Хаби Алонсо настаивает на продолжении переговоров.
Ну, а если без шуток, то зачем Реалу вообще продавать Каррераса. Из прошлогодних трансферов Каррерас единственный, кто хотя бы не провалился. Да и кто будет играть на левом фланге обороны. Кукурелья это конечно хорошо, но ему нужен сменщик на случай травмы, или просто отдыха, короче игрок ротации. А кроме Каррераса остался только по пояс деревянный Менди с бессрочным абонементом в лазарет. Так что такой трансфер выглядит вообще маловероятно, разве что за хорошие деньги с последующей покупкой другого игрока.
Да и непонятно ещё кто будет полезней в роли левого латераля, Кукурелья или Каррерас.
Так клуб покупал))