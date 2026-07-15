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«Реал» отказался продать Каррераса в «Челси» за 25 млн евро

сегодня, 12:56

«Челси» предложил «Реалу» 25 млн евро за левого защитника Альваро Каррераса.

Мадридский клуб отклонил предложение и оценивает 23-летнего футболиста минимум в 50 млн евро.

По данным источника, главный тренер лондонцев Хаби Алонсо настаивает на продолжении переговоров.

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Все комментарии
Drosmo
Drosmo
сегодня в 13:20, ред.
Реал купил Каррераса за 45 млн., чтобы через год за 25 млн. продать его Челси. Странно, и почему же сделка не состоялась, непонятно.

Ну, а если без шуток, то зачем Реалу вообще продавать Каррераса. Из прошлогодних трансферов Каррерас единственный, кто хотя бы не провалился. Да и кто будет играть на левом фланге обороны. Кукурелья это конечно хорошо, но ему нужен сменщик на случай травмы, или просто отдыха, короче игрок ротации. А кроме Каррераса остался только по пояс деревянный Менди с бессрочным абонементом в лазарет. Так что такой трансфер выглядит вообще маловероятно, разве что за хорошие деньги с последующей покупкой другого игрока.

Да и непонятно ещё кто будет полезней в роли левого латераля, Кукурелья или Каррерас.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:18
Каррерас ещё пригодится королевскому клубу. Защитник он хороший.
Так клуб покупал))
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 13:03
До сих пор в три дорого покупали игроков, а у Реала за копейки хотят купить? Перес не такой идиот
Гость
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