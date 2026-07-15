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«Сандерленд» подписал Менье свободным агентом

сегодня, 13:47

«Сандерленд» объявил о переходе защитника сборной Бельгии Тома Менье.

34-летний футболист присоединился к английскому клубу на правах свободного агента и подписал двухлетний контракт.

Предыдущие два сезона Менье провёл в «Лилле».

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Все комментарии
g5s567hwekdj
g5s567hwekdj
сегодня в 14:16
Староват он уже для серьезных дел.
Гость
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