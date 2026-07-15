«Сандерленд» подписал Менье свободным агентом

сегодня, 13:47

«Сандерленд» объявил о переходе защитника сборной Бельгии .

34-летний футболист присоединился к английскому клубу на правах свободного агента и подписал двухлетний контракт.

Предыдущие два сезона Менье провёл в «Лилле».