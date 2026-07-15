РФС объявил расписание первого раунда Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз утвердил расписание первого раунда Пути регионов Кубка России сезона-2026/27.
28 июля (вторник)
15:00. «БоМиК» (Цивильск) – «Фанком Броук Бойз» (Киров)
17:00. «Анжи» (Махачкала) – «Нефтяник» (Изербаш)
19:00. «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск) – «Салют Белгород»
20:00. 2Drots (Москва) – «Орёл»
29 июля (среда)
17:00. «Ильпар» (Пермь) – «Металлург» (Аша)
17:30. «Московская застава – Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Красное Знамя» (Ногинск)
18:00. «СШ Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) – «Тосно» (Санкт-Петербург)
20:00. «СКА Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Зенит» (Пенза)
30 июля (четверг)
12:30. «СШ по футболу» (Чита) – «Иркутск»
12:30. «Анри» (Владивосток) – «Динамо-Барнаул»
15:00. «Темп» (Барнаул) – «КДВ» (Томск)
20:00. «ФК 10» (Москва)– «Космос» (Химки)
В расписании указано московское время.