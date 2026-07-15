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РФС объявил расписание первого раунда Пути регионов Кубка России

сегодня, 14:00

Российский футбольный союз утвердил расписание первого раунда Пути регионов Кубка России сезона-2026/27.

28 июля (вторник)

15:00. «БоМиК» (Цивильск) – «Фанком Броук Бойз» (Киров)

17:00. «Анжи» (Махачкала) – «Нефтяник» (Изербаш)

19:00. «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск) – «Салют Белгород»

20:00. 2Drots (Москва) – «Орёл»

29 июля (среда)

17:00. «Ильпар» (Пермь) – «Металлург» (Аша)

17:30. «Московская застава – Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Красное Знамя» (Ногинск)

18:00. «СШ Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) – «Тосно» (Санкт-Петербург)

20:00. «СКА Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Зенит» (Пенза)

30 июля (четверг)

12:30. «СШ по футболу» (Чита) – «Иркутск»

12:30. «Анри» (Владивосток) – «Динамо-Барнаул»

15:00. «Темп» (Барнаул) – «КДВ» (Томск)

20:00. «ФК 10» (Москва)– «Космос» (Химки)

В расписании указано московское время.

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Источник: rfs.ru Фото: Михаил Шапаев, РФС
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Все комментарии
db826cg9p7cr
db826cg9p7cr
сегодня в 14:18
Ну это точно не главные фавориты.
Гость
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