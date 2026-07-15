Парада назвал причины перехода в «Спартак»

Новичок «Спартака» рассказал о первых впечатлениях от Москвы, причинах перехода в московский клуб и своей позиции на поле.

О первых впечатлениях от Москвы и «Лукойл Арены»

Все отлично. Стадион масштабный и красивый. Я знал, что еду в большой клуб, главный в России. Очень рад оказаться здесь и хочу поскорее присоединиться к команде, тренироваться и играть.

О предложении «Спартака»

Был польщен, когда возник такой вариант. Я знал о «Спартаке», потому что он часто выступал в еврокубках. В курсе, что это самый титулованный клуб России. Поэтому было очень приятно получить это предложение. С самого начала подумал, что это хорошая идея и что хотел бы приехать. И вот все получилось: я здесь.

О влиянии испанского тренера и спортивного директора

Да, если честно, это сыграло роль. Они лично со мной познакомились, рассказали, что такое «Спартак», и обо всех деталях: про болельщиков, стадион, планы. Для меня много значило то, что ко мне лично приехали, чтобы все рассказать и познакомить меня с клубом. Это тоже повлияло на то, что я сейчас тут.

О своей позиции

Одинаково комфортно чувствую себя и крайним, и центральным защитником. Я играл в схемах и в три, и в четыре, и в пять защитников. Могу закрыть любую из этих позиций.