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Парада назвал причины перехода в «Спартак»

сегодня, 14:45

Новичок «Спартака» Виктор Парада рассказал о первых впечатлениях от Москвы, причинах перехода в московский клуб и своей позиции на поле.

О первых впечатлениях от Москвы и «Лукойл Арены»

Все отлично. Стадион масштабный и красивый. Я знал, что еду в большой клуб, главный в России. Очень рад оказаться здесь и хочу поскорее присоединиться к команде, тренироваться и играть.

О предложении «Спартака»

Был польщен, когда возник такой вариант. Я знал о «Спартаке», потому что он часто выступал в еврокубках. В курсе, что это самый титулованный клуб России. Поэтому было очень приятно получить это предложение. С самого начала подумал, что это хорошая идея и что хотел бы приехать. И вот все получилось: я здесь.

О влиянии испанского тренера и спортивного директора

Да, если честно, это сыграло роль. Они лично со мной познакомились, рассказали, что такое «Спартак», и обо всех деталях: про болельщиков, стадион, планы. Для меня много значило то, что ко мне лично приехали, чтобы все рассказать и познакомить меня с клубом. Это тоже повлияло на то, что я сейчас тут.

О своей позиции

Одинаково комфортно чувствую себя и крайним, и центральным защитником. Я играл в схемах и в три, и в четыре, и в пять защитников. Могу закрыть любую из этих позиций.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:32
«Я знал, что еду в большой клуб, главный в России.»

Представляю как Кахигао и Карседо тщательно от него скрывали таблицу нашего чемпионата...в этом веке...)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:01
Ну на словах дока...посмотрим в игре и что умеешь на поле...
Гость
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