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Опубликовано расписание первых трёх туров Пути РПЛ Кубка России

сегодня, 15:40

Опубликовано расписание первых трёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27.

1 тур

4 августа (вторник)

16:15. «Акрон» – «Ростов»

18:30. «Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»

18:30. «Родина» – «Рубин»

20:45. «Локомотив» – ЦСКА

5 августа (среда)

18:30. «Спартак» – «Оренбург»

18:30. «Факел» – «Динамо» (Москва)

20:45. «Краснодар» – «Ахмат»

20:45. «Зенит» – «Балтика»

2 тур

18 августа (вторник)

18:30. ЦСКА – «Акрон»

18:30. «Родина» – «Оренбург»

20:45. «Ростов» – «Локомотив»

20:45. «Ахмат» – «Факел»

19 августа (среда)

16:15. «Крылья Советов» – «Зенит»

18:30. «Рубин» – «Спартак»

20:45. «Динамо» (Москва) – «Краснодар»

20 августа (четверг)

20:45. «Балтика» – «Динамо» (Махачкала)

3 тур

1 сентября (вторник)

16:15. «Акрон» – «Локомотив»

18:30. «Факел» – «Краснодар»

20:45. «Ростов» – ЦСКА

2 сентября (среда)

16:15. «Оренбург» – «Рубин»

18:30. «Зенит» – «Динамо» (Махачкала)

20:45. «Спартак» – «Родина»

20:45. «Балтика» – «Крылья Советов»

3 сентября (четверг)

19:30. «Динамо» (Москва) – «Ахмат»

В расписании указано московское время.

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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