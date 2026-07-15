Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2026

Александр Плющенко: «Ненавижу, как играет Аргентина»

сегодня, 16:33

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, раскритиковал игру сборной Аргентины на ЧМ-2026 и выразил мнение, что команде помогают пройти по турнирной сетке.

Отдельно хочу сказать об Аргентине. Ненавижу, как она играет, просто противно. Очередную стадию прошла через какие-то разборки. Моё мнение — безусловно, её тащат. Очень спорный матч с Египтом, в котором могли и пенальти в ворота южноамериканцев поставить, и фолы спорные были. Есть и другие моменты по ходу чемпионата.

Понятно, что аргентинцев будут тащить — там Месси, у которого восемь «Золотых мячей», там много сильных футболистов и это действующие чемпионы мира. И тащат, да. Мне кажется, мало кто может с этим поспорить. Я не знаю, дружат ли Инфантино и Месси — но все видели расстроенное лицо президента ФИФА, когда Египет вёл 2:0, и как он потом обрадовался после гола Лео при 2:2. По-любому там что-то есть. Надеюсь, аргентинцев кто-то остановит.

Подписывайся в ВК
Все новости
Парада назвал причины перехода в «Спартак»
Сегодня, 14:45
Юран заявил, что выведет «Урал» в РПЛ
Сегодня, 12:04
Игдисамов назвал задачу ЦСКА на сезон-2026/27
Вчера, 23:09
Дасаев: «Шансы „Спартака“ и „Зенита“ на победу в Суперкубке России равны»
Вчера, 22:48
Тимощук оценил вероятность перехода Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 21:35
Овечкин рассказал, какие сборные хотел бы видеть в финале чемпионата мира
Вчера, 19:22
Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:07
Нашелся наконец то аналитик футбола......
killofwrathxvc
killofwrathxvc
сегодня в 16:59, ред.
Очередное подтверждение умственной отсталости хейтеров Аргентины и Месси в частности, но тут перс и до этого был известен тупостью всей семейкой
Scorp689
Scorp689
сегодня в 16:59, ред.
Что за дрищ стал цитируемым футбольным экспертом?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:56
Блин, как так, он просто мои посты с соккера произнёс. Это прям мое мнение, но я уже подостыл, потому что всех чуть чуть тащили
Capral
Capral
сегодня в 16:49
Если перед игрой французов с испанцами у меня было конкретное волнение и тревога за Францию, то перед игрой сегодня- я спокоен за англичан. Я конечно могу ошибиться, как любой нормальный человек, но спал я спокойно, и почему-то, уверенность в сегодняшней победе сб.Англии, имеется... Ну, а там, поглядим.
Главное, чтобы мои недруги- любители записывать все мои прогнозы, зафиксировали, этот мой прогноз.
Futurista
Futurista
сегодня в 16:42, ред.
Кого-то сейчас будет плющить от слов Плющенко))...
87kwrvmv526q
87kwrvmv526q
сегодня в 16:42
довольно странно, что гном не хочет поддержать другого гнома
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:36
Только из яйца вылупился и туда же...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 