Александр Плющенко: «Ненавижу, как играет Аргентина»

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, раскритиковал игру сборной Аргентины на ЧМ -2026 и выразил мнение, что команде помогают пройти по турнирной сетке.

Отдельно хочу сказать об Аргентине. Ненавижу, как она играет, просто противно. Очередную стадию прошла через какие-то разборки. Моё мнение — безусловно, её тащат. Очень спорный матч с Египтом, в котором могли и пенальти в ворота южноамериканцев поставить, и фолы спорные были. Есть и другие моменты по ходу чемпионата.