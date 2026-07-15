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Стало известно, кто прокомментирует матч за Суперкубок России

сегодня, 17:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак18.07.2026 в 19:30 Не начался

Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский прокомментируют матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Встреча состоится в субботу, 18 июля, в 19:30 по московскому времени. Игра пройдёт в Нижнем Новгороде.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 18:48
Ну хорошо, что не Губерниев)))
lotsman
lotsman
сегодня в 18:47
Комментаторов меня не волнуут, главное чтобы не подвела погода и успеть в Нишний. Билеты уже забронированы.)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:39
Что-то унесло в далёкие десятые, в последние годы, как правило, трудно питерских найти на ветке дерби столиц после матча
112910415
112910415
сегодня в 18:32
прискорбно это
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 18:11
Вот это новость, НИКОГДА не догадался бы. Моссаковский, так для проформы: будет с бровки лепетать и пытаться заглянуть в рот Чердаку. А Чердак будет пытаться выдавать себя за специалиста, знающего футбол изнутри. И орать.
Короче, опять смотреть без звука.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:02
Главные комментарии будут тут....после матча...)))
Это был не день Спартака
Барко надо было весной отпускать
Судья друг Газпрома
Третий гол Максименко пропустил из вне игры...
Спартак смотрелся лучше...счёт не по игре...

Короче всё как обычно...))
Mangur
Mangur
сегодня в 17:55
Маслаченко, Озеров. Ушла эпоха креатива.
Диванный профи
Диванный профи
сегодня в 17:47
Жаль ч о у нас в стране ни осталось нормальных комментаторов,одни чердаки, геничи и т.д.
Capral
Capral
сегодня в 17:40
Ну, фсё, визгу и тупости обеспечено...
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