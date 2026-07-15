Стало известно, кто прокомментирует матч за Суперкубок России

Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский прокомментируют матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
Встреча состоится в субботу, 18 июля, в 19:30 по московскому времени. Игра пройдёт в Нижнем Новгороде.
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Короче, опять смотреть без звука.
Это был не день Спартака
Барко надо было весной отпускать
Судья друг Газпрома
Третий гол Максименко пропустил из вне игры...
Спартак смотрелся лучше...счёт не по игре...
Короче всё как обычно...))