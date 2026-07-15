Стало известно, кто прокомментирует матч за Суперкубок России

сегодня, 17:35

и Михаил Моссаковский прокомментируют матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Встреча состоится в субботу, 18 июля, в 19:30 по московскому времени. Игра пройдёт в Нижнем Новгороде.