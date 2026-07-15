Парада ответил на вопрос о лучшем защитнике мира

Новичок «Спартака» Виктор Парада ответил на вопрос, кого он считает лучшим защитником в мире.
Хороший вопрос… Мне нравится вся линия защиты «Арсенала». Игроки там тоже меняют позиции, как я. Стараюсь смотреть их матчи. Там есть чему поучиться.
Хороший вопрос… Мне нравится вся линия защиты «Арсенала». Игроки там тоже меняют позиции, как я. Стараюсь смотреть их матчи. Там есть чему поучиться.
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