Парада ответил на вопрос о лучшем защитнике мира

Новичок «Спартака» ответил на вопрос, кого он считает лучшим защитником в мире.

Хороший вопрос… Мне нравится вся линия защиты «Арсенала». Игроки там тоже меняют позиции, как я. Стараюсь смотреть их матчи. Там есть чему поучиться.