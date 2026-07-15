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Парада ответил на вопрос о лучшем защитнике мира

сегодня, 18:06

Новичок «Спартака» Виктор Парада ответил на вопрос, кого он считает лучшим защитником в мире.

Хороший вопрос… Мне нравится вся линия защиты «Арсенала». Игроки там тоже меняют позиции, как я. Стараюсь смотреть их матчи. Там есть чему поучиться.

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Все комментарии
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 18:42
Предположу что ко двору Спартаку придётся новичок, и возраст хороший.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:41
После субботы скажет «Дивеев»...
Гость
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