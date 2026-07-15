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Стало известно, кто может заменить Олисе в «Баварии»

сегодня, 21:12

Вингер «Баварии» Майкл Олисе хочет перейти в «Реал».

Француз уже уведомил руководство мюнхенского клуба о своём желании. «Бавария» уже начала поиски замены Олисе. Сейчас приоритетный вариант для чемпионов Германии — Брэдли Баркола из ПСЖ.

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Все комментарии
Скиф 74
Скиф 74
сегодня в 22:03
Баркола тоже хочет в Реал. В принципе, вся сборная Франции хочет в Реал. Может быть, там смогут научиться играть против Испании.
Capral
Capral ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 22:00
Нет, Дим, не соглашусь. По поводу Мастантуомо, в Германии о нем очень высокого мнения и даже называют его аргентинским Вундеркиндом. И по поводу силового футбола Баварии, ты не полностью в теме, потому что, именно Компани превратил Баварию в тепличное растение, с видом на комбинационный футбол, отдаляющий клуб, всё дальше от традиционного силового и прямолинейного немецкого футбола... Другое дело, что Компани, пока еще не тот тренер, могущий поставить стратегически выверенный футбол. Но курс на комбинационный футбол он взял сразу, как только пришел в Баварию...
Groboyd
Groboyd ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 21:56
Да какой там силовой футбол у Компани? Этим давно не пахнет.
Мастантуоно ещё молод. Ему в аренду надо. Не все могут заиграть в Реале в 18 лет.
Диванный профи
Диванный профи
сегодня в 21:56
А я думал Батраков кандидат номер 1.
Drosmo
Drosmo ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 21:45
Мастантуоно - это ещё то дерево. По крайней мере точно не уровень топ-клуба. А вот Эндрик это уже поинтереснее. Судя по его выступлениям за Лион, бразилец в умелых тренерских руках может вырасти в хорошего игрока. Вот только не уверен, что Компани именно тот тренер, который сможет из Эндрика выточить бриллиант. Да и, как по мне, не сильно он подходит для Баварии. Слишком много в его игре Бразилии, а Бавария - это больше силовой, вертикальный футбол, без лишних украшательств, упор на эффективность, а не эффектность.
Capral
Capral ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 21:31
А лучше- обоих сразу, не самый плохой вариант .
Capral
Capral
сегодня в 21:30
Вот этого тупого бегунка в Баварию? И потом, он же левый вингер. Ничего не понимаю. Атакующую мощь Баварии он вряд ли усилит, только создаст лишнюю беготню и суету... Он даже грузину проиграл конкуренцию на левом фланге в ПСЖ.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 21:29
Пусть Бавария просит Мастантуоно в сделку включить или Эндрика.
x83y6fdjecx3
x83y6fdjecx3
сегодня в 21:17
Ну незаменимых людей не бывает... тем более скауты у Баварии хорошие.
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