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Салах готов вернуться в «Челси»

сегодня, 21:31

Бывший нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может остаться в АПЛ.

Египтянин готов вернуться в «Челси», если лондонский клуб сделает ему предложение по контракту. «Челси» — единственная команда из Англии, за которую готов выступать форвард.

Напомним, что права на Салаха принадлежали «Челси» с 2014 по 2016 год.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 22:00
Ну, это уже низко, ровно так же как, когда Роналду разругался с МЮ во втором своем пришествии и, был готов играть за любой клуб, принимавший участие в ЛЧ, надо знать свое достоинство, уматывай пожалуйста нахрен к Саудитам или МЛС или еще куда-то, на пенсию короче
d9ks3hexewxu
d9ks3hexewxu
сегодня в 21:48
Пару сезонов ещё может провести на среднем уровне
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:43
Да это наврятли. В Челси не платят таких ЗП.
Да и при всем уважении, ему уже 35-ый год идет. Алонсо будет строить новую команду, а справа есть кому играть, позиция Эстевао, плюс португалец Кенда присоединился, ну и Палмер с Нету правого спокойно играют.
Салаху в идеале перейти бы в СериАл, там года 3-4 еще сможет играть. Ну либо срывать куш и ехать в СА.
Гость
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