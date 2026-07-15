Салах готов вернуться в «Челси»

сегодня, 21:31

Бывший нападающий «Ливерпуля» может остаться в АПЛ .

Египтянин готов вернуться в «Челси», если лондонский клуб сделает ему предложение по контракту. «Челси» — единственная команда из Англии, за которую готов выступать форвард.

Напомним, что права на Салаха принадлежали «Челси» с 2014 по 2016 год.