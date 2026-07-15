Салах готов вернуться в «Челси»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может остаться в АПЛ.
Египтянин готов вернуться в «Челси», если лондонский клуб сделает ему предложение по контракту. «Челси» — единственная команда из Англии, за которую готов выступать форвард.
Напомним, что права на Салаха принадлежали «Челси» с 2014 по 2016 год.
Да и при всем уважении, ему уже 35-ый год идет. Алонсо будет строить новую команду, а справа есть кому играть, позиция Эстевао, плюс португалец Кенда присоединился, ну и Палмер с Нету правого спокойно играют.
Салаху в идеале перейти бы в СериАл, там года 3-4 еще сможет играть. Ну либо срывать куш и ехать в СА.