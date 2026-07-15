Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Аленичев рассказал, на какую позицию «Спартаку» нужно купить игрока

сегодня, 22:20

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, какую позицию «красно-белым» нужно усилить этим летом.

Крайне необходим центральный нападающий, который сумел бы забить 15-18 голов. Это финансовые затраты, на которые «Спартак» должен пойти.

Подписывайся в ВК
Все новости
Парада рассказал, какие цели поставил перед собой в «Спартаке»
Сегодня, 20:08
Парада ответил на вопрос о лучшем защитнике мира
Сегодня, 18:06
Новичок «Спартака» Парада назвал самую комфортную позицию на поле
Сегодня, 17:08
Александр Плющенко: «Ненавижу, как играет Аргентина»
Сегодня, 16:33
Парада назвал причины перехода в «Спартак»
Сегодня, 14:45
Юран заявил, что выведет «Урал» в РПЛ
Сегодня, 12:04
Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 23:03, ред.
Аленичев конечно классный футболист был , но об этом мы здесь болельщики спартака , да и не только его поклонники знаем , что такой нап нужен. И он рядом , но его не видят скауты спартака...Возьмите Даку ...игрок уже давно играет в РПЛ...Я думаю он и закроет эту позицию...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:55, ред.
Телефон знаете...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 