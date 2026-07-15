Аленичев рассказал, на какую позицию «Спартаку» нужно купить игрока

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, какую позицию «красно-белым» нужно усилить этим летом.
Крайне необходим центральный нападающий, который сумел бы забить 15-18 голов. Это финансовые затраты, на которые «Спартак» должен пойти.
Крайне необходим центральный нападающий, который сумел бы забить 15-18 голов. Это финансовые затраты, на которые «Спартак» должен пойти.
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