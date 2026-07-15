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Дуглас Сантос может уйти из «Зенита» в чемпионат Испании

сегодня, 23:25

Защитник Дуглас Сантос может покинуть «Зенит».

Интерес к подписанию футболиста проявляют команду из Испании, названия которых не уточняются. Также у Сантоса есть варианты перебраться в Бразилию.

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