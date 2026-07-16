Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал чемпионата мира

Аргентина обыграла Англию (2:1) в матче полуфинала чемпионата мира.
На 55-й минуте вингер Энтони Гордон вывел Англию вперёд. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Лаутаро Мартинес принёс победу Аргентине.
В финале чемпионата мира Аргентина сыграет с Испанией. Англия в матче 3-е место встретится с Францией.
Большая ошибка Тухеля! Чисто тренерское поражение! Отдать поле и игру таким аргентинцам... Такой Англии которая играла после своего гола я бы не хотел видеть в финале.
Голы Аргентины на заглядение. Особенно Энцо! Два паса Месси все решили. Они очень старались во втором тайме и справедливо победили и вышли в финал!
Но после перерыва команду словно подменили. Исчезли движение, прессинг, уверенность. Англия зачем-то села в оборону, добровольно отдала Аргентине мяч, инициативу и территорию. Вместо того чтобы продолжать играть в свой футбол, начала играть на удержание. Это был настоящий кошмар второго тайма.
Главный виновник — Тухель. Именно тренер отвечает за то, что команда после блестящего первого тайма вышла на второй с совершенно другой психологией и тактикой. Англия проиграла не столько Аргентине, сколько собственному страху и тренерским решениям. Футбол редко прощает такую осторожность — и на этот раз тоже не простил.