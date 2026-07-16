Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал чемпионата мира

сегодня, 00:04

Аргентина обыграла Англию (2:1) в матче полуфинала чемпионата мира.

На 55-й минуте вингер Энтони Гордон вывел Англию вперёд. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Лаутаро Мартинес принёс победу Аргентине.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет с Испанией. Англия в матче 3-е место встретится с Францией.