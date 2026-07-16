Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЧемпионат мира 2026

Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал чемпионата мира

сегодня, 00:04
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавершен

Аргентина обыграла Англию (2:1) в матче полуфинала чемпионата мира.

На 55-й минуте вингер Энтони Гордон вывел Англию вперёд. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Лаутаро Мартинес принёс победу Аргентине.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет с Испанией. Англия в матче 3-е место встретится с Францией.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер B/R Football
Испания обыграла Францию и стала первым финалистом чемпионата мира
14 июля
«Локомотив» обыграл ЦСКА в товарищеском матче
14 июля
«Динамо» обыграло ЦСКА 4:3 в товарищеском матче
14 июля
«Урал» уступил «Торпедо» на старте сезона Первой лиги
13 июля
«Зенит» сыграл вничью с «Динамо» Мх в заключительной игре сборов
13 июля
«Зенит» победил «Црвену Звезду» в товарищеском матче
12 июля
Сортировать
Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 01:02
Короче говоря ( неудачно шучу) : "Вы нам сегодня за Фолклендские острова ответите." Аргентина сказала, Аргентина сделала.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:02
Ламин как раз 2007 года рождения (13 июля 2007 его дата рождения).
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 01:00
Англия упустила выигрышный матч. Сами виноваты что так глубоко сели в оборону не предлагая сопернику никакой контригры после того как открыли счет. Полное доминирование от Аргентины во втором тайме. Атака за атакой. Было ясно что рано или поздно они забьют. Это ошибка Тухеля что он начал охранять минимальный счет и выпускать дополнительных защитников. Аргентинцы молодцы. В очередной раз показали характер и одержали волевую победу. Месси гений!
Capral
Capral ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 01:00
В первом тайме Симена глухо закрыли, как в танке. А во втором, как я уже писал, Тухель перевел Джуда в центр штрафной и ослабил свой фланг, с которого Аргентина и обостряла. Вот и вся "гениальность" Скалони. Никого не хочу обидеть, но надо объективно освещать события.
y-ago
y-ago ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 00:55
Согласен, Скалони переиграл Тухеля именно в тренерских решениях. Замены Де Пауля и Отаменди действительно добавили Аргентине энергии и агрессии. А вот Симеоне — отдельная история. Он "полезен" своей жесткостью и характером, но манера игры у него такая же, как у отца: постоянная борьба на грани, провокации, давление на соперника. Подленькая, одним словом. Теряя мяч, он почти автоматически идет в фол, лишь бы не дать начать атаку. Это не случайность — это его футбольный почерк.
killofwrathxvc
killofwrathxvc ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:49
У хейтеров как обычно, это не Аргентина выиграла, а соперник проиграл. В 1 тайме атак было мало, но реальная опасность была тоже у Аргентинцев. Во втором тайме более умелая команда задавила и все, счет мог быть значительно крупнее
    Nenash
    Nenash
    сегодня в 00:49
    Скалони победил заменами и выпуском в старте Симеоне.. Последний заставил выпустить весь пар англичан, которые забив гол - просто встали. "Бензин закончился".. Играли на удержание низким блоком. Но блок, особенно по краям, оказался липовым.. Две штанги, удар Энцо и навес Месси всё решили.. Выход Де Поля и Отаменди взбодрили аргов.. Ну а Тухель ответил выходом Рэшфорда и Берна.. 🤭.. Второй тайм по игре англичане провалили.. Бирмингем - подлец и дутый гений.. Аргентина никогда не проигрывала полуфиналы ЧМ.. Месси шагнул навстречу Ямалю в финал ЧМ и Финалиссимы.. Мадрида там не будет.. Форма аргов а-ля ЧМ-1986 оказалась им к лицу.. ☝️
    y-ago
    y-ago ответ Krypton777 (раскрыть)
    сегодня в 00:47
    Увы, к моему огромному изумлению, думаю даже не крепкий, а такой...неустойчиво крепенький:))
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Krypton777 (раскрыть)
    сегодня в 00:46, ред.
    Там не только он, много детишек воткали, Ямаль выстрелил вот и заворожилось,. Затем эта фото и остальные обросли слухами( как говорила моя прабабушка были бы кости, а мясо нарастёт) мол Месси крёстный Ямаля, но это не правда
    Capral
    Capral ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
    сегодня в 00:46
    Приветствую, Михаил!!!
    Oн тянул то, на что обязан был выходить. Неоднократно говорю, что мяч в пределах вратарской- мяч вратаря. А Пиктон боялся выходить, но удачно играл на линии, до поры до времени. Но это не его поражение.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ Krypton777 (раскрыть)
    сегодня в 00:46
    Спорно насчет среднего…
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ Apsny (раскрыть)
    сегодня в 00:45
    Да его все опустили) Чердака давно надо отодвинуть от футбола подальше.
    Krypton777
    Krypton777 ответ y-ago (раскрыть)
    сегодня в 00:45
    Бразилия – крепкий середняк на этом ЧМ, не более.
    Apsny
    Apsny ответ y-ago (раскрыть)
    сегодня в 00:44
    Ещё и характер у Аргентины запредельный
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 00:44
    Аргентина 🇦🇷 показала, что умеет играть футбол. Тренер хорошо обучил своих игроков — они умеют менять по ходу матча и рисунок игры, и её темп... Причем делают это очень быстро. А что же Англия? У неё менее квалифицированный тренер, чем у Аргентины. Англии просто повезло выйти в полуфинал. Лично я ожидал более раннего вылета. Интересно будет посмотреть матч за третье место. Хотя, может ведущие игроки обеих команд на поле и не выйдут. С Францией такое бывало, в 80-х, дважды...
    64bcep79npp6
    64bcep79npp6
    сегодня в 00:44
    Многие пишут, что Англия была слаба, а может всё таки Аргентина была сильнее?
    В концовке так вообще смяли англичан.
    Ну, а "старичок" Месси был бесподобен, плюс ещё две гениальные передачи.
    Предрекали Аргентине позор, а они преодолевая всё на своём пути ворвались в финал.
    Apsny
    Apsny
    сегодня в 00:44
    Черданцев гонит)) Подписчик петиции против Аргентины))

    Там Спенс ногой мог ударить в ногу Месси, который сам убирал левую ногу
    Krypton777
    Krypton777 ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 00:43
    По какому принципу Ямаль был выбран для данной акции?
    y-ago
    y-ago
    сегодня в 00:43
    Еще пять копеек перед сном. Предпочел бы видеть в финале Бразилию — Францию. Увы, футбол распорядился иначе. Скажу честно: ни одна из команд в финале не моя. Остается только надеяться на красивую игру — если эти команды вообще дадут ей состояться.
    Испания хотя бы пытается играть в футбол — с мячом, с комбинациями, с инициативой. А Аргентина часто превращает матч в смесь футбола, постоянных споров, мелких фолов и давления на судью. Это эффективный стиль, но, мягко скажем, далеко не всегда красивый.
    Очень хочется увидеть в финале не шахматную партию с бесконечными паузами и борьбой за каждый свисток, а настоящий футбол. Победит тот, кто будет играть, а не тот, кто лучше умеет ломать ритм соперника. Потому что финал чемпионата мира должен быть праздником футбола, а не соревнованием в хитрости и умении вывести соперника из себя.
    MikeSevas
    MikeSevas
    сегодня в 00:42
    Давно не получал такого удовольствия от футбола . Болел за Аргентину , но был в трансе до второго тайма, расстроился, но верил в перелом . У этой команды сеть такой стержень, как Месси и кто бы, что не говорил, именно он до сих пор сильнейший в Аргентине в свои 39 лет и один из сильнейших в мире до сих пор.
    Найманчик
    Найманчик
    сегодня в 00:42
    Болел против Аргов но трусливый футбол англов получил по заслугам, днари!)))
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Nenash (раскрыть)
    сегодня в 00:41
    Я всё посмотрю)) 3 часа ехал без связи. Меня сегодня оторвали от такого удовольствия.
    Но я верил в Месси))
    Фил Кио
    Фил Кио
    сегодня в 00:41
    Неужели с лавки англичан поступила команда строить даблдекер, для удержания счёта - тупее решения, нельзя было придумать.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    сегодня в 00:41
    Могу ошибаться, Ямалю на фото 5 месяцев, да и Месси совершает свой восход!
    salleeh
    salleeh
    сегодня в 00:41
    Болел за сборную Англии из-за Кейна, но эта сборная Аргентины просто ушатала англичан… Гол Гордона пришёлся прямо в «осиное гнездо»…))) Охранять счёт в 1:0, это в стиле Томаса Тухеля, похоже он не может по другому. В матч за третье место, со сборной Франции думаю англичанам ничего не светит, уж очень тяжело они выглядят…
    Krypton777
    Krypton777 ответ Agamaga005 (раскрыть)
    сегодня в 00:40
    Шнякин сказал, что смотреть такой матч в записи – зрительское преступление. Так что прошу преследовать в ближайший полицейский участок.
    Capral
    Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
    сегодня в 00:39
    И его, тоже, я написал, что он- лучший.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 00:37
    2007 года вроде.
    Nenash
    Nenash ответ Alex_67 (раскрыть)
    сегодня в 00:37
    Плевать на ЗМ.. 3-й МВП ЧМ важнее.. ☝️
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Dauletbek (раскрыть)
    сегодня в 00:37
    Касаемо крестин фейк, это акция в 2006 приурочена была к Новому Году и лоя съёмок собрали детей, один из них Ямаль, для Календаоя новогоднего
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     