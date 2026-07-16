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Скалони о победе над Англией: «Нет слов»

сегодня, 08:03
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Англией в матче 1/2 финала плей-офф ЧМ-2026 (2:1).

Нет слов. Радость для нашей страны, для нашего народа. На днях я сказал, что эта команда никогда не перестаёт меня удивлять. И скажу вам правду: мы будем стараться победить, выложимся на полную, но после этого очень сложно заставить людей понять, что показывают эти игроки. Это невероятно. Мы уникальны, по-настоящему, и это не высокомерие, говорю от всего сердца. Мы уникальны. Эти люди сегодня вытащили нас на победу, поэтому я им благодарен.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 08:46
Эти люди - совсем не люди! Что они пьют и курят перед матчем? Англы во 2 тайме уже язык на плечо положили, но эти бегали как ни в чем не бывало!
Capral
Capral
сегодня в 08:18
Интересно послушать Тухеля, что, он может сказать, после всего случившегося...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:08
Англии по сути и не должно было быть даже в полуфинале с такой игрой против Норвегии.
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