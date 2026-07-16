Скалони о победе над Англией: «Нет слов»

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал победу над Англией в матче 1/2 финала плей-офф ЧМ -2026 (2:1).

Нет слов. Радость для нашей страны, для нашего народа. На днях я сказал, что эта команда никогда не перестаёт меня удивлять. И скажу вам правду: мы будем стараться победить, выложимся на полную, но после этого очень сложно заставить людей понять, что показывают эти игроки. Это невероятно. Мы уникальны, по-настоящему, и это не высокомерие, говорю от всего сердца. Мы уникальны. Эти люди сегодня вытащили нас на победу, поэтому я им благодарен.