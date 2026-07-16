Англия и Аргентина установили возрастной рекорд 1/2 ЧМ

сегодня, 08:52

В матче полуфинала ЧМ -2026 между сборными Англии и Аргентины семь игроков стартового состава среди 22 были в возрасте 32 лет и старше.

Это является рекордным показателем для данной стадии мирового первенства. Предыдущий показатель — шесть, был зафиксирован в 2006-м, когда Франция играла с Португалией.