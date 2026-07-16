Англия и Аргентина установили возрастной рекорд 1/2 ЧМ

В матче полуфинала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины семь игроков стартового состава среди 22 были в возрасте 32 лет и старше.
Это является рекордным показателем для данной стадии мирового первенства. Предыдущий показатель — шесть, был зафиксирован в 2006-м, когда Франция играла с Португалией.
Английская пресса разносит Тухеля абсолютно по делу. Этот финал проиграл именно он. Как только Англия повела в счете, Тухель превратил команду в испуганного статиста, который думал не о победе, а о том, как бы дотянуть до финального свистка. Такая трусость наказывается безжалостно. Вместо второго гола — глухая оборона, вместо давления — паника, вместо характера — страх. Тренер собственными руками задушил игру своей команды и подарил инициативу сопернику. За такой футбол в Англии не прощают.