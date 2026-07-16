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Англия и Аргентина установили возрастной рекорд 1/2 ЧМ

сегодня, 08:52
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавершен

В матче полуфинала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины семь игроков стартового состава среди 22 были в возрасте 32 лет и старше.

Это является рекордным показателем для данной стадии мирового первенства. Предыдущий показатель — шесть, был зафиксирован в 2006-м, когда Франция играла с Португалией.

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Все комментарии
rbzau4p9hh4t
rbzau4p9hh4t
сегодня в 10:11
Что ни матч, то какой-нибудь рекорд.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:04
В футболе ценятся голы... В любом возрасте
y-ago
y-ago
сегодня в 09:15
Не хватало еще, чтобы он свалил ответственность на игроков. Согласен абсолютно - после фиаско в «Баварии» получить сборную Англии — уже выглядело сомнительным решением. А финал лишь подтвердил все опасения.
Английская пресса разносит Тухеля абсолютно по делу. Этот финал проиграл именно он. Как только Англия повела в счете, Тухель превратил команду в испуганного статиста, который думал не о победе, а о том, как бы дотянуть до финального свистка. Такая трусость наказывается безжалостно. Вместо второго гола — глухая оборона, вместо давления — паника, вместо характера — страх. Тренер собственными руками задушил игру своей команды и подарил инициативу сопернику. За такой футбол в Англии не прощают.
Capral
Capral
сегодня в 09:00, ред.
Тухель взял на себя ответственность и написал: "Я знаю, что всегда найдутся люди, заявляющие, что знают лучше, чем тренер. Да, мы хотели забить второй гол, но я не считал, что атакующие замены усилят игру. Всю ответственность я беру на себя."

Не хватало, чтобы он всю ответственность переложил на других. После катастрофы в Баварии, сразу, взяться за новый, такой ответственный проект как сб.Англии, надо быть- либо очень смелым, либо- авантюристом...

Английская пресса негодует и во всем обвиняет Тухеля за трусливый футбол!
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
ДАША Д, Руслан Муслимов, holms918, andrewheat, ДСА, labasy, Александр Перерва, LOpp, MikeSevas, Kostya-515, Spartachok86, Игорь Тагаев, pin_y, beefs, Али Самаркандский, Futurista, stanichnik, Денис Назаренко больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 10. Поздравляем! Чемпионат мира 2026
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:58
Футбол взрослеет, и хорошо смотрится...
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