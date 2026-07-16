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Месси посвятил победу Марадоне

сегодня, 09:18
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси посвятил победу над командой Англии в матче 1/2 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года Диего Марадоне.

Я уверен, что Диего очень радуется этому сверху. Это для него — такой день всегда был для него особенным. Я счастлив, что смог подарить ему эту радость, и надеюсь, что он отпразднует там это так, как захочет и получит удовольствие.

Нам повезло жить в эпоху Диего. Я никогда не хотел сравнивать себя с ним, и знаю, что он ко мне прекрасно относился. Предпочитаю беречь все замечательные моменты, которые пережили вместе.

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