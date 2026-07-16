Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиТренировкиЧемпионат мира 2026

Месси: «Готовился к этому чемпионату мира почти год»

сегодня, 09:45
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о подготовке к ЧМ-2026.

Я готовился к этому чемпионату мира почти год. Декабрь провёл в Аргентине, тренируясь утром и днём, потому что знал, что отдам все силы, чтобы приехать в наилучшей форме.

Аргентинцы обыграли англичан и второй раз подряд вышли в финал чемпионата мира. На нынешнем турнире они сыграют в заключительном поединке с Испанией.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноБекхэм посетил тренировку сборной Англии
11 июля
Райс, Гуэхи и Джеймс готовы сыграть с Норвегией
11 июля
Сборная США установила барьеры на своей базе
05 июля
Соболев запутался при прохождении тренировочного испытания
25 июня
Испания приостановила занятие из-за грозы
23 июня
Сборная Колумбии прервала тренировку из-за непогоды
23 июня
Все комментарии
faneng
faneng
сегодня в 10:05
Все готовились. Я не понимаю, как физически такое возможно, что Месси в 39 лет играет практически как в 25 лет. Скажете, что он сейчас только иногда "включается"? Но он и в 25 лет не все 90 минут феерил.

Реально: дриблинг, передачи, удары, голы, скорость у Месси сейчас - как в 25 лет. Как это возможно??? Допинг?

Просто Роналду начал сдавать еще в 2018 году (в 33 года), а с 2022 года (с возраста 37 лет) Роналду (при всем его атлетизме) играет еле-еле. Что в принципе для этого возраста нормально. Большинство после 35 лет вообще карьеру заканчивают. Гиггз играл где-то до 40 лет, но в 40 лет он бегал примерно как Роналду сейчас. Месси - что-то необъяснимое. И странное.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:03
Играя в полулюбительском МЛС почему бы и не готовиться год 😁
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 