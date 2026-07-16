Месси: «Готовился к этому чемпионату мира почти год»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о подготовке к ЧМ-2026.
Я готовился к этому чемпионату мира почти год. Декабрь провёл в Аргентине, тренируясь утром и днём, потому что знал, что отдам все силы, чтобы приехать в наилучшей форме.
Аргентинцы обыграли англичан и второй раз подряд вышли в финал чемпионата мира. На нынешнем турнире они сыграют в заключительном поединке с Испанией.
Реально: дриблинг, передачи, удары, голы, скорость у Месси сейчас - как в 25 лет. Как это возможно??? Допинг?
Просто Роналду начал сдавать еще в 2018 году (в 33 года), а с 2022 года (с возраста 37 лет) Роналду (при всем его атлетизме) играет еле-еле. Что в принципе для этого возраста нормально. Большинство после 35 лет вообще карьеру заканчивают. Гиггз играл где-то до 40 лет, но в 40 лет он бегал примерно как Роналду сейчас. Месси - что-то необъяснимое. И странное.