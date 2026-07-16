Месси: «Готовился к этому чемпионату мира почти год»

сегодня, 09:45

Нападающий сборной Аргентины рассказал о подготовке к ЧМ -2026.

Я готовился к этому чемпионату мира почти год. Декабрь провёл в Аргентине, тренируясь утром и днём, потому что знал, что отдам все силы, чтобы приехать в наилучшей форме.

Аргентинцы обыграли англичан и второй раз подряд вышли в финал чемпионата мира. На нынешнем турнире они сыграют в заключительном поединке с Испанией.