Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

ФИФА запретила «Ахмату» регистрировать новичков

Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:46, ред.
Вот это обоом...клуб закупил 4-5 новых игроков.
Теперь вся работа зря?
p4qqgfwmsf3a
p4qqgfwmsf3a
сегодня в 10:27
Опять идти на поклон к Кадырову за деньгами :((
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 