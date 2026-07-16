Дмитрий Воробьёв согласовал переход в «Краснодар»

сегодня, 11:09

Нападающий «Локомотива» перейдёт в «Краснодар».

Стороны полностью согласовали трансфер форварда. Контракт с футболистом будет подписан до лета 2030 года. В ближайшее время о переходе Воробьёва должно быть объявлено официально.