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Дмитрий Воробьёв согласовал переход в «Краснодар»

сегодня, 11:09

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв перейдёт в «Краснодар».

Стороны полностью согласовали трансфер форварда. Контракт с футболистом будет подписан до лета 2030 года. В ближайшее время о переходе Воробьёва должно быть объявлено официально.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:28
ещё одна сага закончилась ...
Capral
Capral
сегодня в 11:26
Неожиданно, однако... Ну не знаю не знаю, как по мне, его переход, что в Спартак, что в Краснодар не очень объясним. Менталитет нападающего не спартаковский и не краснодарский- не стиль этих команд. Слишком уж прост Воробей для таких играющих комбинационных команд. И снова Краснодар никого не ищет в центр поля вместо Сперцяна, а если еще учесть предсказуемый стиль Воробьева, то вообще не очень понятно, как краснодарцы думают вести игру и через кого. Воробей- точно не креативщик. Мусаеву не впервой ошибаться, как в случае с Козловым. Еще неизвестно, как Оздоев себя покажет. Но буду рад ошибиться- если оба заиграют!!!
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 11:20
Интересно Кордоба вернётся? А если вернётся, должен волноваться или воробушку сидеть на веточке?
Гость
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