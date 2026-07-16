Тухель объяснил переход на пять защитников

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал поражение от команды Аргентины в матче 1/2 финала плей-офф ЧМ-2026 (1:2).
Англичане открыли счёт на 55-й минуте усилиями вингера Энтони Гордона. На 85-й аргентинцы отыгрались после гола полузащитника Энцо Фернандеса, а победный мяч был забит на 90+2-й — его автором стал нападающий Лаутаро Мартинес.
Тухель, отвечая на вопрос, принимал ли он неправильные решения в прошедшей игре, ответил, что «ни о чём не жалеет», и его замены были реакцией на то, что сборная Англии стала «слишком пассивной».
Мы решили перейти на схему с пятью защитниками, чтобы закрыть пробелы. Сразу после нашего гола, не произведя ни одной замены, мы допустили слишком много навесов и моментов, поэтому пытались исправить ситуацию.
Ответственность лежит на тренере. Когда что-то идёт не так, легко сказать, что это было неправильно. Мы были очень близки к победе. Сейчас не время анализировать весь турнир.
Много навесов?! А куда же ты смотрел, Томас?! Ведь по большому счету, Аргентина ничего гениального не показала. Все попытки аргентов просочиться низом через центр штрафной были бесплодными. И всё, что оставалось- играть навесами. Поражает другое: как, каким образом, высокие защитники англичан проиграли верховую борьбу сопернику?! Бесконечные навесы аргентинцев, были однообразными и легко читаемыми. Лишний раз говорить о тренерском поражении не имеет смысла, всё итак понятно. Конечно, с такой трусливой игрой, в финале делать нечего, но и Аргентина ничего особенного не показала. А играй, Англия, так, как в 1-м тайме, уверен, результат был бы другим...
Тухель не вчерашний мальчик, он отреагировал верно, но победа соперника была неизбежна.
против аргентинцев !