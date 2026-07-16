Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиЧемпионат мира 2026

Тухель объяснил переход на пять защитников

сегодня, 11:17
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавершен

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал поражение от команды Аргентины в матче 1/2 финала плей-офф ЧМ-2026 (1:2).

Англичане открыли счёт на 55-й минуте усилиями вингера Энтони Гордона. На 85-й аргентинцы отыгрались после гола полузащитника Энцо Фернандеса, а победный мяч был забит на 90+2-й — его автором стал нападающий Лаутаро Мартинес.

Тухель, отвечая на вопрос, принимал ли он неправильные решения в прошедшей игре, ответил, что «ни о чём не жалеет», и его замены были реакцией на то, что сборная Англии стала «слишком пассивной».

Мы решили перейти на схему с пятью защитниками, чтобы закрыть пробелы. Сразу после нашего гола, не произведя ни одной замены, мы допустили слишком много навесов и моментов, поэтому пытались исправить ситуацию.

Ответственность лежит на тренере. Когда что-то идёт не так, легко сказать, что это было неправильно. Мы были очень близки к победе. Сейчас не время анализировать весь турнир.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тухель Томас
Перевод с bbc.com Фото: Сайт ФИФА
Дешам подставил Зидана. Сборная Франции и Мбаппе недосчитались трофеев
Сегодня, 10:09Roman Novikov в блоге Тренерская доляКомментарии4
Скалони о победе над Англией: «Нет слов»
Сегодня, 08:03
Аргентина вырвала путёвку в финал ЧМ-2026. Англия не смогла выстоять
Сегодня, 00:17Евгений Петров в блоге Оценочные сужденияКомментарии11
Родри, Кубарси и де ла Фуэнте – герои ЧМ-2026. Испания снова в финале
Вчера, 18:03Roman Novikov в блоге "Соккер" ТопКомментарии2
Динь-динь-динь. Франция со звоном проиграла полуфинал ЧМ-2026
Вчера, 00:00Евгений Петров в блоге Оценочные сужденияКомментарии16
Холанд о ЧМ: «Лучшие недели и путешествие в моей жизни»
14 июля
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 11:44
Замена Гордона напрашивалась на выход Эзе. Именно в тот момент, когда Джуд перешёл в центр штрафной и левый фланг англичан стал проседать, в этот момент нужен был вингер по типу Эзе, который своим движением и агрессивной техникой мог заставить соперника больше думать об обороне своего фланга, чем об атаке. Но Тухель сделал всё в точности наоборот.
Много навесов?! А куда же ты смотрел, Томас?! Ведь по большому счету, Аргентина ничего гениального не показала. Все попытки аргентов просочиться низом через центр штрафной были бесплодными. И всё, что оставалось- играть навесами. Поражает другое: как, каким образом, высокие защитники англичан проиграли верховую борьбу сопернику?! Бесконечные навесы аргентинцев, были однообразными и легко читаемыми. Лишний раз говорить о тренерском поражении не имеет смысла, всё итак понятно. Конечно, с такой трусливой игрой, в финале делать нечего, но и Аргентина ничего особенного не показала. А играй, Англия, так, как в 1-м тайме, уверен, результат был бы другим...
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 11:36
Я изначально знал и верил в победу Аргентины. Нынешнее поколение селесао этим англичанам точно не по зубам. Там опытная банда, они умеет выгрызать и бороться, они действующие чемпионы, за ними опыт!

Тухель не вчерашний мальчик, он отреагировал верно, но победа соперника была неизбежна.
112910415
112910415
сегодня в 11:27
нельзя же было уходить в глухую оборону !
против аргентинцев !
Zak11
Zak11
сегодня в 11:26
Хотели не допустить навесов, но в итоге после замен их стали ещё больше
faneng
faneng
сегодня в 11:22
Эх, Тухель, Тухель... С Челси в 2021 г. ты был хорошим тактиком. А тут спасовал перед бешеными латиносами с горящими глазами.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 11:22
Не надо оправдываться - решили поставить даблдекер, а он не завёлся. Вот и всё.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 