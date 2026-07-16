Тухель объяснил переход на пять защитников

сегодня, 11:17

Главный тренер сборной Англии прокомментировал поражение от команды Аргентины в матче 1/2 финала плей-офф ЧМ -2026 (1:2).

Англичане открыли счёт на 55-й минуте усилиями вингера Энтони Гордона. На 85-й аргентинцы отыгрались после гола полузащитника Энцо Фернандеса, а победный мяч был забит на 90+2-й — его автором стал нападающий Лаутаро Мартинес.

Тухель, отвечая на вопрос, принимал ли он неправильные решения в прошедшей игре, ответил, что «ни о чём не жалеет», и его замены были реакцией на то, что сборная Англии стала «слишком пассивной».