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ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Стала известна сумма трансфера Дмитрия Воробьёва в «Краснодар»

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