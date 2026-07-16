Названа зарплата, которую будет получать Воробьёв в «Краснодаре»

сегодня, 12:04

Нападающий «Локомотива» продолжит карьеру в «Краснодаре».

Заработная плата форварда в составе вице-чемпионов России составит около двух млн евро за сезон. Ранее стало известно, что за трансфер футболиста «быки» заплатят 7 млн евро.