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Джон Джон назвал игрока ЧМ-2026, которого хотел бы видеть в «Зените»

сегодня, 12:22

Полузащитник «Зенита» Джон Джон ответил на вопрос, кого из футболистов чемпионата мира он хотел бы видеть в команде из Санкт-Петербурга.

Если бы мог пригласить одного футболиста, игравшего на чемпионате мира, в «Зенит», это был бы Неймар.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:42
дорогостоящий игрок, у которого всё в прошлом, вечные травмы и огромная зарплата ?!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:32
Тупее двойной джон не мог сказать ничего по ходу))
Гость
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