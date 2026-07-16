ФИФА может наказать Аргентину за политический баннер

Сборная Аргентины может подвергнуться санкциям со стороны Международной федерации футбола.
Некоторые игроки после победы над командой Англии в полуфинале чемпионата мира (2:1) держали баннер в поддержку претензий своей страны на Фолклендские (Мальвинские) острова во время празднования на поле. На нём была надпись: «Las Malvinas son Argentinas», что переводится как «Мальвинские острова — аргентинские».
Главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони перед игрой заявлял, что не хочет, чтобы встреча превратилась в повод для обсуждения конфликта вокруг этой территории.
Между Аргентиной и Великобританией сохраняется политическая напряжённость из-за Фолклендских островов, которая переросла в 74-дневный конфликт в 1982 году. В ходе него погибли 649 военнослужащих с аргентинской стороны и 255 — с британской.
Согласно правилам, демонстрация футболистами политических лозунгов запрещена.
В 2014 году Ассоциация футбола Аргентины была оштрафована ФИФА на 30 000 швейцарских франков (37 тысяч долларов) после того, как футболисты вывесили баннер с той же надписью перед товарищеским матчем со Словенией.