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ФИФА может наказать Аргентину за политический баннер

сегодня, 13:25
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавершен

Сборная Аргентины может подвергнуться санкциям со стороны Международной федерации футбола.

Некоторые игроки после победы над командой Англии в полуфинале чемпионата мира (2:1) держали баннер в поддержку претензий своей страны на Фолклендские (Мальвинские) острова во время празднования на поле. На нём была надпись: «Las Malvinas son Argentinas», что переводится как «Мальвинские острова — аргентинские».

Главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони перед игрой заявлял, что не хочет, чтобы встреча превратилась в повод для обсуждения конфликта вокруг этой территории.

Между Аргентиной и Великобританией сохраняется политическая напряжённость из-за Фолклендских островов, которая переросла в 74-дневный конфликт в 1982 году. В ходе него погибли 649 военнослужащих с аргентинской стороны и 255 — с британской.

Согласно правилам, демонстрация футболистами политических лозунгов запрещена.

В 2014 году Ассоциация футбола Аргентины была оштрафована ФИФА на 30 000 швейцарских франков (37 тысяч долларов) после того, как футболисты вывесили баннер с той же надписью перед товарищеским матчем со Словенией.

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