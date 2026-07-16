«Галатасарай» обратился к покинувшему клуб Икарди

«Галатасарай» опубликовал обращение к бывшему нападающему и капитану клуба .

Аргентинец летом покинул турецкую команду, за которую выступал с июля 2023 года после перехода из ПСЖ .

Дорогой Мауро.

Сегодня мы говорим не о расставании, а о наследии.

Тот факт, что ты больше не носишь футболку «Галатасарая», не изменит твоего места в наших сердцах. Потому что ты покорил сердца каждого болельщика «Галатасарая», от мала до велика.

Помимо забитых тобой голов, титулов лучшего бомбардира, побитых рекордов и завоёванных трофеев, ты испытал страсть «Галатасарая» и подарил её миллионам людей.

Ты больше не просто человек, чьё имя золотыми буквами вписано в историю клуба, а стал ценностью, которая навсегда останется в памяти незабываемых легенд «Галатасарая».

Дорогой капитан, благодаря которому целое поколение стало болельщиками «Галатасарая», если сегодня дети с гордостью говорят: «Я — болельщик „Галатасарая“», — в этом есть и твоя большая заслуга.

Все болельщики «Галатасарая» знают: такая любовь незабываема.