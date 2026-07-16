Впервые в финале ЧМ сыграют действующие чемпионы Европы и Кубка Америки

Матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины станет первым в истории финалом чемпионата мира между действующими чемпионами Европы и победителями Кубка Америки.
Испания выиграла Евро-2024, а Аргентина в том же году стала победителем главного турнира КОНМЕБОЛ.
Кроме того, впервые на ЧМ друг с другом встретятся сборные, занимающие первое и второе место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Возглавляют сейчас список аргентинцы.
Футбол сам на втором месте...на первом борзота...наглость...толкота...захваты...защиты...укусы...стимуляции и провокации....
В полуфинале про мяч вспомнили на 33-й минуте....в финале могут вообще не вспомнить...просто тупо крушить будут...