Впервые в финале ЧМ сыграют действующие чемпионы Европы и Кубка Америки

сегодня, 14:18

Матч ЧМ -2026 между сборными Испании и Аргентины станет первым в истории финалом чемпионата мира между действующими чемпионами Европы и победителями Кубка Америки.

Испания выиграла Евро-2024, а Аргентина в том же году стала победителем главного турнира КОНМЕБОЛ .