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Впервые в финале ЧМ сыграют действующие чемпионы Европы и Кубка Америки

сегодня, 14:18
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина19.07.2026 в 22:00 Не начался

Матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины станет первым в истории финалом чемпионата мира между действующими чемпионами Европы и победителями Кубка Америки.

Испания выиграла Евро-2024, а Аргентина в том же году стала победителем главного турнира КОНМЕБОЛ.

Кроме того, впервые на ЧМ друг с другом встретятся сборные, занимающие первое и второе место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Возглавляют сейчас список аргентинцы.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:48
Одно зло против ещё большего зла....
Футбол сам на втором месте...на первом борзота...наглость...толкота...захваты...защиты...укусы...стимуляции и провокации....
В полуфинале про мяч вспомнили на 33-й минуте....в финале могут вообще не вспомнить...просто тупо крушить будут...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:41, ред.
Это-то ладно. Вспомнилось другое. Марадона в 1986 стал чемпионом мира. В 1990 финал проиграл. В 2022 Месси стал чемпионом мира. Финал в 2026....? А в финале пусть будет красивый матч и победит сильнейший. Как говорил А.С.Шпак в известной комедии...
Диванный профи
Диванный профи
сегодня в 14:36
Интересно будет, Испания скорее всего победит, но возможно и ошибусь.
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