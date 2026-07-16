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Кейн не знает, выступит ли на ЧМ-2030

сегодня, 14:37
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавершен

Нападающий и капитан сборной Англии Харри Кейн пока не знает, будет ли в составе национальной команды на следующем чемпионате мира в 2030 году.

Англичане завершили выступление на ЧМ-2026, уступив в полуфинале Аргентине (1:2).

Слишком рано говорить об этом. Для меня важно оценивать ситуацию год за годом и ориентироваться на то, как себя чувствую.

Сборная страны — моя гордость и радость, это то, что я люблю больше всего.

Четыре года — долго, летом мне исполнится 33, но, как видно на примере Лео [Месси], он по-прежнему показывает высочайший уровень [в 39 лет]. Я никогда не хочу ставить себе ограничений в таких вещах. Сейчас речь идёт о том, чтобы пережить ещё одно тяжёлое поражение.

О вылете из турнира

Нечего сказать – все очень расстроены. Когда ты так близок к победе, всего в 10 минутах, и она вот так ускользает из твоих рук, конечно, ребята опустошены.

Мы так хорошо играли на протяжении 60 минут. Забили и заслуженно вели в счёте, затем нам было трудно контролировать мяч, оказывать давление на соперника, и это позволило им создать больше моментов и шансов в заключительной трети.

Нам предстоит выяснить, как мы можем улучшить игру в таких ситуациях. Вероятно, это был недостающий элемент на протяжении последних четырёх или пяти турниров.

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Перевод с bbc.com Фото: Сайт ФИФА
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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:39
Для напа центра форварда такого уровня как Кейн можно выступить и на чм 2030 . А что ? Такой замыкатель Англичанам понадобиться.
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