Кейн не знает, выступит ли на ЧМ-2030

Нападающий и капитан сборной Англии пока не знает, будет ли в составе национальной команды на следующем чемпионате мира в 2030 году.

Англичане завершили выступление на ЧМ -2026, уступив в полуфинале Аргентине (1:2).

Слишком рано говорить об этом. Для меня важно оценивать ситуацию год за годом и ориентироваться на то, как себя чувствую.

Сборная страны — моя гордость и радость, это то, что я люблю больше всего.

Четыре года — долго, летом мне исполнится 33, но, как видно на примере Лео [Месси], он по-прежнему показывает высочайший уровень [в 39 лет]. Я никогда не хочу ставить себе ограничений в таких вещах. Сейчас речь идёт о том, чтобы пережить ещё одно тяжёлое поражение.

О вылете из турнира

Нечего сказать – все очень расстроены. Когда ты так близок к победе, всего в 10 минутах, и она вот так ускользает из твоих рук, конечно, ребята опустошены.

Мы так хорошо играли на протяжении 60 минут. Забили и заслуженно вели в счёте, затем нам было трудно контролировать мяч, оказывать давление на соперника, и это позволило им создать больше моментов и шансов в заключительной трети.

Нам предстоит выяснить, как мы можем улучшить игру в таких ситуациях. Вероятно, это был недостающий элемент на протяжении последних четырёх или пяти турниров.