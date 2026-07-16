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Бубнов: «Называть предателем Шварца несправедливо»

сегодня, 15:12

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов высказался о главном тренере «Динамо» Сандро Шварце.

Когда Шварц ушел, пошел негатив. Называть предателем Сандро несправедливо. Ему пришлось уйти, вмешалась политика. Шварц не столько за себя боялся, сколько за семью. Воронин тоже ушел, к нему же не было вопросов.

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баск
баск
сегодня в 16:20
Кстати, только что закончилась пресс-конфа, посвящённая Братскому
товарняцкому дерби послезавтра.
Присутствовал на ней, естественно, и Шварц.

Вот что пишет по этому поводу Дима Дерунец, с детства фанат Динамо, человек публичный, телевизионщик, но не занимающий в ФК Динамо никаких постов, официальных или нет:

"Не ложного сверхоптимизма ради, а искренних впечатлений для.

Сандро создает вокруг себя абсолютно особенную атмосферу.
Спокоен, уверен, улыбчив. Хвалил за конкретные вопросы, отвечал искренне.
Почти все матчи прошлого сезона посмотрел, всё контролирует, всех знает.

Рад, что Шварц вновь в Динамо"..
Capral
Capral
сегодня в 16:04
Бубнов в прошлом- один из лучших советских ЦЗ. Помню его великолепную игру, его пушечные удары и голы, а его гол в ворота сб.ГДР- до сих пор перед глазами!!! Но как отмечали его товарищи по команде, чемпионы СССР-1976, Бубнов никогда не был умным...
А теперь, конкретно. Почему это ничтожество предатель, то-есть, шварц? Потому что, отношения Германии и России не просто не изменились в лучшую сторону, но еще больше ухудшились, и это, должны понимать все адекватные люди. Так теперь вопрос: почему этот недотренер не приехал после провала в Герте, и почему, только сейчас, когда его отовсюду вышвырнули???

И почему, этот так называемый "патриот", первоначально вёл переговоры не с "любимым" Динамо, а с ЦСКА?! И почему, после предложенного жирнющего контракта вернулся в Динамо?! Вопросов много... Так где же мнимый патриотизм этого шабашника?! Я понимаю, что кое-кому, всё проигравшему, очень не хочется смотреть правде в глаза, но придется...)))
баск
баск
сегодня в 15:51
Конечно несправедливо, это понятно всем адекватным людям.

Всё шло нормально, его работа была признана на тот момент успешной, команда осенью очень хорошо шла по дистанции чемпионата России (+13=2-4, мячи 36:20),
в кубке тоже; контракт с Динамо за пару месяцев до событий февраля 22г. был продлён, все были довольны.

А потом на горизонте нарисовалась политика.
Сегодня только ленивый не знает, что Сандро получал угрозы от DFB о лишении его тренерской лицензии в случае, если он не прекратит работать в России.

Даже Генич недавно подтверждал это, основываясь на своих источниках.
И что было человеку делать- настаивать на продолжении своей работы в Динамо и получить запрет на профессию?
А с какой стати, собсна?

Была бы ли реализована такая угроза- сегодня уже не узнать, но перед её лицом любой бы дрогнул. И, кстати, никому не ведомо, что ещё будет дальше, но Шварц счёл возможным сейчас вернуться и это хорошо, а не плохо.

Он оставил о себе в клубе приятное впечатление, причём у всех, от игроков
и Степашина до персонала новогорской базы, и его возвращению рады.
Ну а что получится из его теперешних тренерских усилий- жизнь покажет..
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 15:50
Где-то он вроде до сих пор появляется, но не столь уже публичен, как понимаю (не особо слежу, возможно кто-то скажет как там на текущий момент).
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 15:43
Вместо бубнова давно кто то пишет тексты, он в одночасье исчез со своими ттд с эфиров и только в текстовой версии предстаёт, раньше у него была довольно острая критика и часто справедливая
m54d5d5927z8
m54d5d5927z8
сегодня в 15:19
Ну в чем то Санек прав....
Гость
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