Бубнов: «Называть предателем Шварца несправедливо»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов высказался о главном тренере «Динамо» Сандро Шварце.
Когда Шварц ушел, пошел негатив. Называть предателем Сандро несправедливо. Ему пришлось уйти, вмешалась политика. Шварц не столько за себя боялся, сколько за семью. Воронин тоже ушел, к нему же не было вопросов.
А теперь, конкретно. Почему это ничтожество предатель, то-есть, шварц? Потому что, отношения Германии и России не просто не изменились в лучшую сторону, но еще больше ухудшились, и это, должны понимать все адекватные люди. Так теперь вопрос: почему этот недотренер не приехал после провала в Герте, и почему, только сейчас, когда его отовсюду вышвырнули???
И почему, этот так называемый "патриот", первоначально вёл переговоры не с "любимым" Динамо, а с ЦСКА?! И почему, после предложенного жирнющего контракта вернулся в Динамо?! Вопросов много... Так где же мнимый патриотизм этого шабашника?! Я понимаю, что кое-кому, всё проигравшему, очень не хочется смотреть правде в глаза, но придется...)))