Бубнов: «Называть предателем Шварца несправедливо»

Бывший футболист «Спартака» высказался о главном тренере «Динамо» .

Когда Шварц ушел, пошел негатив. Называть предателем Сандро несправедливо. Ему пришлось уйти, вмешалась политика. Шварц не столько за себя боялся, сколько за семью. Воронин тоже ушел, к нему же не было вопросов.