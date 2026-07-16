Эррера высказался о переходе в «Сарагосу»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ прокомментировал переход в «Сарагосу».

Аргентинец покинул «Бока Хуниорс» и присоединился к испанскому клубу, в котором выступал на молодёжном уровне и начинал профессиональную карьеру. По итогам прошлого сезона «Сарагоса» вылетела из Сегунды и будет выступать в третьем дивизионе.

Это не просто ещё один шаг, а проект всей жизни. Я хочу снова наслаждаться той «Сарагосой», которую мы все знаем.

Прихожу бесплатно. Лало (спортивный директор) сказал мне, что у меня должна быть зарплата (минимальная для Первого дивизиона RFEF), и мы нашли решение — через фонд. Возвращение не связано с контрактами, это про энтузиазм, проект и любовь.

Я возвращаюсь не в той ситуации, которую хотят болельщики «Сарагосы». Надежды огромны. Проявляя осторожность, надеюсь, что через 10-15 лет мы сможем бороться за то, чего заслуживает клуб, за то, за что он боролся, а именно за завоевание титулов. Нет большего удовлетворения, чем это.