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Игдисамов обозначил задачу ЦСКА на новый сезон

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Capral
Capral
сегодня в 16:09
Очень хочется верить, но неопытность нового ГТ настораживает. Но несмотря на все проблемы ЦСКА- Удачи команде и её молодому тренеру!!!!!!!
Гость
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