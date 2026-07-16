Игдисамов обозначил задачу ЦСКА на новый сезон

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов назвал задачи московского клуба на новый сезон.
Задачи стоят самые максимальные. Все спортсмены, амбициозные люди. Хорошим результатом будут медали.
Задачи стоят самые максимальные. Все спортсмены, амбициозные люди. Хорошим результатом будут медали.
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