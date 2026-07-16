Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыДания. Суперлига 2025/2026

Экс-хавбек «Спартака» Крал продолжит карьеру в Дании

сегодня, 15:45

Полузащитник Алекс Крал стал футболистом «Копенгагена».

В прошлом сезоне чех выступал за берлинский «Унион».

В сентябре 2019 года хавбек перешёл в московский «Спартак» из пражской «Славии» и был игроком российского клуба до лета 2024-го.

Подписывайся в ВК
Все новости
Эррера высказался о переходе в «Сарагосу»
Сегодня, 15:25
Официально«Бешикташ» объявил о трансфере вингера «Арсенала» Троссарда
Вчера, 22:08 Фото
Официально«Сандерленд» подписал Менье свободным агентом
Вчера, 13:47
ОфициальноГринвуд перешёл из «Марселя» в «Фенербахче»
Вчера, 00:07 Фото
Официально«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Юри Тилеманса
14 июля Фото
Официально«Ман Юнайтед» подписал экс-вратаря «Лидса»
14 июля
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 