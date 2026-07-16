Экс-хавбек «Спартака» Крал продолжит карьеру в Дании

Полузащитник Алекс Крал стал футболистом «Копенгагена».
В прошлом сезоне чех выступал за берлинский «Унион».
В сентябре 2019 года хавбек перешёл в московский «Спартак» из пражской «Славии» и был игроком российского клуба до лета 2024-го.
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