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Месси о выходе в финал ЧМ: «Это невероятно»

сегодня, 16:07
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавершен

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победном матче с командой Англии в 1/2 финала плей-офф ЧМ-2026 (2:1).

Просто невероятно, как всё складывается. Честно говоря, ещё до начала чемпионата мира я действительно верил в эту команду. Знал, что мы выйдем в полуфинал и будем бороться за победу. И вот мы снова вышли в финал. Думаю, это уже пятый раз подряд. Не уверен. Это невероятно.

19 июля форвард сыграет в третьем за карьеру финале мирового первенства. Соперником действующих чемпионов мира будет победитель Евро-2024 Испания.

Это потрясающая команда с выдающимися игроками. Они играют в отличный футбол.

Я хорошо знаю испанскую команду, у них есть стиль игры, который они развивали на протяжении многих лет. Также знаю игроков. Играл против многих из них и внимательно слежу за ними. Несколько футболистов из состава играют за «Барселону», клуб, который очень много значит для меня, я до сих пор слежу за ним. Это будет особенный финал чемпионата мира, и, очевидно, я ожидаю, что игра станет очень напряженной.

Всё, что я пережил с этой командой с момента возвращения на Кубок Америки 2019 года, было невероятным, превзошло все мои ожидания.

Я наслаждался каждой минутой, и не только успехами и трофеями, которые мы выиграли. Разделять с ними повседневную жизнь и соревноваться вместе — поистине замечательное путешествие, мы также принесли болельщикам столько радости. Я очень счастлив.

Про реакцию на первый гол англичан в исполнении Энтони Гордона

Думаю, сегодня мы снова показали то, что делали годами. Эта команда играет в свободный, высококачественный футбол. Мы терпеливы и умеем читать ключевые моменты игры. Думаю, диктовали ход игры с самого начала. Хотя до перерыва не создали ни одного явного голевого момента, мы контролировали игру и много владели мячом. А после того, как они забили, мы стали играть ещё лучше.

Считаю, это снова показывает, насколько мы сильны как команда. Психологически устойчивы и играем в хороший футбол. Всё это помогло нам победить.

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Перевод с fifa.com Фото: Соцсети Лионеля Месси
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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 16:25
Вот честное слово, при всём Уважении к Месси, как к Гениальному футболисту, но в игре Аргентины вчера, ничего гениального не увидел. Ну как можно так бросаться эпитетами и называть аргентинский футбол высоко качественным, если кроме навесов, и фактически, очень бледного 1-го тайма ничего не было. И во 2-м тайме мало что изменилось, кроме дурости Тухеля, который откровенно проиграл матч.

Я не знаю, как Аргентина сыграет в финале, у меня нет предпочтений ни к одной из сторон, но тот футбол, который на протяжении всего чемпионата показывает Аргентина- нельзя назвать чемпионским, при всём желании. Впрочем, как и игру Испании, которая тоже не балует ярким и выдающимся футболом, значительно отличающегося от чемпионского футбола Испании на Евро-24...

Я понимаю, что сейчас, в Месси говорят эмоции, и вероятно, еще больше, политика. Но всё таки, если предельно трезво и объективно оценивать игру обеих сборных, как Испании, так и Аргентины, можно предположить, что финал, в этот раз, нельзя назвать лучшим среди лучших... А возможно, именно в финале, мы увидим, тот футбол, который, команды, в тайне берегли для финала, не раскрывая всех козырей...
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