Бубнов с пакетом пришёл на пресс-конференцию «Динамо» и ЦСКА

сегодня, 16:29

Российский эксперт посетил пресс-конференцию перед матчем Братского кубка между московскими «Динамо» и ЦСКА .

Бывший защитник «бело-голубых» появился на пляже «Динамо», где проходит мероприятие, с фирменным пакетом Wildberries.

Сев рядом с главным тренером «армейцев» , он передал ему пакет и развернул таким образом, чтобы был виден логотип маркетплейса, который является спонсором предстоящего шоу-матча команд. Игдисамов с юмором отреагировал, сказав:

Бесплатная реклама, получается.

На это Бубнов ответил: