Бубнов с пакетом пришёл на пресс-конференцию «Динамо» и ЦСКА

Российский эксперт Александр Бубнов посетил пресс-конференцию перед матчем Братского кубка между московскими «Динамо» и ЦСКА.
Бывший защитник «бело-голубых» появился на пляже «Динамо», где проходит мероприятие, с фирменным пакетом Wildberries.
Сев рядом с главным тренером «армейцев» Дмитрием Игдисамовым, он передал ему пакет и развернул таким образом, чтобы был виден логотип маркетплейса, который является спонсором предстоящего шоу-матча команд. Игдисамов с юмором отреагировал, сказав:
Бесплатная реклама, получается.
На это Бубнов ответил:
Я договорюсь с ними, они тебе заплатят.