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Бубнов с пакетом пришёл на пресс-конференцию «Динамо» и ЦСКА

сегодня, 16:29
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА18.07.2026 в 18:00 Не начался

Российский эксперт Александр Бубнов посетил пресс-конференцию перед матчем Братского кубка между московскими «Динамо» и ЦСКА.

Бывший защитник «бело-голубых» появился на пляже «Динамо», где проходит мероприятие, с фирменным пакетом Wildberries.

Сев рядом с главным тренером «армейцев» Дмитрием Игдисамовым, он передал ему пакет и развернул таким образом, чтобы был виден логотип маркетплейса, который является спонсором предстоящего шоу-матча команд. Игдисамов с юмором отреагировал, сказав:

Бесплатная реклама, получается.

На это Бубнов ответил:

Я договорюсь с ними, они тебе заплатят.

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Mangur
Mangur
сегодня в 16:33
Доброй всем игры. И боевого настроя.
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